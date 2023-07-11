Президент Словакии: на саммите НАТО не будут решать вопрос членства Украины

На саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе планируется обсудить усиление сотрудничества Украины с альянсом, заявила президент Словакии Зузана Чапутова. По ее словам, вопрос членства Украины в НАТО решаться не будет.

«На этом саммите по поводу самого членства решать не будем, будем говорить об усилении практического и политического сотрудничества с Украиной, что считаем, конечно, очень важным»,— пояснила госпожа Чапутова журналистам в самолете по дороге на саммит (цитата по «РИА Новости»).

Саммит лидеров стран альянса стартует сегодня, 11 июля, он продлится два дня. Президент Украины Владимир Зеленский еще в сентябре 2022 года подал заявку на вступление страны в альянс. Bild писал, что США и Германия выступают против этого. По данным СМИ, президент США Джо Байден на полях саммита встретится с господином Зеленским.

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Лаура Кеффер