ФСБ задержала сотрудника пермского банка за финансирование ВСУ

В Пермском крае задержан сотрудник одного из российских коммерческих банков, подозреваемый в оказании финансовой помощи ВСУ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщается на сайте ФСБ.

По версии спецслужбы, мужчина осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно-финансовой организации Украины. Деньги якобы были предназначены для покупки беспилотных авиационных систем, тепловизоров и других специальных технических средств и амуниции для ВСУ «в ущерб безопасности Российской Федерации». Другие подробности о задержанном не приводятся.

В апреле Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточил ответственность за терроризм. С тех пор возбудили уже несколько дел о госизмене. В частности, 26 июня был задержан уроженец Львовской области, якобы жертвовавший деньги ВСУ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер