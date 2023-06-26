ФСБ сообщила о задержании уроженца Львовской области, жертвовавшего деньги ВСУ

ФСБ задержала в Амурской области уроженца Львовской области Украины по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, он переводил деньги на закупку дронов-камикадзе и другой техники для ВСУ.

По версии ФСБ, мужчина осуществил более десяти переводов личных денежных средств «для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил РФ». Спецслужба подытожила, что задержанный участвовал «в деятельности, направленной против безопасности России», передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Она предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Президент Владимир Путин в апреле подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточил ответственность за терроризм. С тех пор было возбуждено несколько дел о госизмене. В мае ФСБ задержала инженера оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, который якобы передавал Украине данные о ПВО и личном составе армии. В июне ФСБ сообщила о задержании экс-работников предприятия ОПК, сотрудничавших с Украиной.

Лаура Кеффер