ЦИК Узбекистана признал состоявшимися выборы президента

Центральная избирательная комиссия Узбекистана сообщила, что по состоянию на 11:00 по местному времени (9:00 мск) в голосовании на выборах президента республики приняли участие 33,54% от зарегистрированных избирателей. Согласно законодательству Узбекистана, выборы признаются состоявшимися по достижении порога явки в 33%.

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«По поступившим данным, на 11 часов местного времени проголосовали 6 463 874 избирателя, что составляет 33,54%»,— сказал на брифинге заместитель председателя ЦИКа Бахром Кучкаров (цитата по «Интерфаксу»). По данным ЦИКа, всего в Узбекистане зарегистрировано 19 414 914 избирателей.

Выборы президента в республике начались сегодня утром, 9 июля. Голосование пройдет с 8:00 до 20:00 по местному времени (6:00–18:00 мск). Всего образовано около 10,8 тыс. участков, 56 из них — за пределами страны, в том числе семь — в России.

Либерально-демократическая партия и «Национальное возрождение» выдвинули действующего президента Шавката Мирзиёева, Народно-демократическая партия — своего лидера Улугбека Иноятова, Экологическая партия — своего председателя Абдушукура Хамзаева, «Справедливость» — первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.

Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов 8 мая. Это первые выборы после внесения поправок к конституции, которые продляют срок полномочий президента с пяти до семи лет. Поправки также позволяют господину Мирзиёеву баллотироваться на третий срок.

Эрдни Кагалтынов