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Коммерсантъ FM
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ЦИК: проект новой конституции Узбекистана поддержали 90,21% участников референдума

Проект закона о новой редакции конституции Узбекистана поддержали 90,21% участников референдума, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Зайниддин Низамходжаев. По его словам, явка превысила 84%.

Глава ЦИКа рассказал на брифинге, что в поддержку поправок в основной закон страны проголосовали 15 040 056 человек. Против проекта новой конституции высказались 9,35% пришедших на участки, еще 0,49% бюллетеней признаны негодными, передает «РИА Новости».

В соответствии с законом «О референдуме» решение признается принятым, если его поддержали более половины участников референдума. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования ЦИКом итогов референдума. Сделать это должны в течение десяти дней после голосования.

Референдум прошел в Узбекистане вчера, 30 апреля, ЦИК признал его состоявшимся. Поправки в конституцию страны предусматривают, в частности, продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству. Новый вариант конституции также позволит действующему президенту Шавкату Мирзиёеву избираться в третий раз подряд.

Лаура Кеффер

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