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Коммерсантъ FM
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Срок полномочий президента Узбекистана увеличат до семи лет

В проект закона «О конституции Республики Узбекистан» внесен пункт об увеличении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет. Проект документа опубликован сегодня, 15 марта, его приводит «РИА Новости».

Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Шавкат Мирзиёев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет»,— сказано в документе.

Согласно действующей конституции страны, срок полномочий президента составляет пять лет. Соответствующие поправки были приняты в декабре 2011 года.

Новый вариант конституции также позволит действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться в третий раз подряд. Ранее возможность избираться на пост президента была ограничена двумя сроками подряд.

На прошлой неделе депутаты нижней палаты Узбекистана назначили референдум о поправках в конституцию на 30 апреля. Вчера, 14 марта, Сенат утвердил это решение. Летом 2022 года из-за проекта поправок в суверенной республике Каракалпакстан начались протесты. Новый проект конституции предполагал ликвидацию суверенного статуса региона. В ходе протестов пострадало более 200 человек, против 22 участников протестов возбудили уголовные дела. По итогам митингов власти решили сохранить суверенный статус Каракалпакстана.

Олеся Павленко

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