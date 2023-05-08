Президент Узбекистана подписал указ о досрочных выборах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые выборы после внесения в конституцию страны поправок, продляющих срок полномочий президента с пяти до семи лет. Господин Мирзиеёв, занимающий пост второй срок, снова может баллотироваться на него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О подписании указа он объявил на встрече с главами палат парламента, политических партий, органов судебной и исполнительной власти. «Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны ст. 128 обновленной конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно»,— рассказал Шавкат Мирзиёев (цитата по «РИА Новости»).

Он утверждает, что в стране «реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс». По мнению господина Мирзиёва, обновленная конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством новые задачи и народ будет ждать «крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах».

В соответствии с поправками в конституцию при назначении досрочных выборов президента Узбекистана они должны пройти в течение двух месяцев. Референдум по поправкам прошел 30 апреля, ЦИК признал его состоявшимся и заявил, что за изменение основного закона страны проголосовали 90,21% участников референдума. Поправки также предусматривают среди прочего запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству.

Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана в декабре 2016 года. В октябре 2021-го он вновь выиграл президентские выборы с 80,12% голосов.

Лаура Кеффер