Сочи вплавь не переплывешь

Более 850 автомобилей остаются в очереди на проезд по Крымскому мосту. Еще утром в пробке было более тысячи двухсот машин. Как пишут СМИ, там стоят и туристы, которые покидают Краснодарский край из-за непогоды. Ливни в Сочи и окрестностях города прекратились, сообщают только о небольшом дожде и ветре. При этом купаться на пляжах по-прежнему запрещено. И аналогичная ситуация сложилась в Анапе. Как пишет «Интерфакс», время ожидания в очереди на Крымском мосту достигает шести часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

И попытки властей решить проблему остаются безуспешными, говорит собственный корреспондент “Ъ” в Крыму Александр Дремлюгин. Трудности возникают и с паромной переправой через Керченский пролив, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Непогода негативно сказалась на работе Керченской паромной переправы, которая из-за усиления ветра фактически не работает со вчерашнего дня. На днях туда, по словам чиновников, направили дополнительно в помощь два боевых десантных корабля Минобороны для переправки грузовых автомобилей.

Все как бы признают проблему, но никто не знает, как ее решить, в частности, с пропускной способностью на Крымском мосту. Данная ситуация возникла больше недели назад. Первые комментарии федеральных и местных чиновников были о том, что предпринимаются все необходимые меры, увеличивается количество работников на пунктах досмотра. Сейчас мы увидели, что все эти меры на самом деле ни к чему не привели».

Тем временем в Сочи продолжают ликвидацию последствий непогоды. Спасатели передвигаются на лодках. Ливни спровоцировали и задержку пассажирских рейсов 17 самолетов ушли на запасные аэродромы. А в Краснодаре остановилось движение трамваев и троллейбусов. В соцсетях 9 июля очевидцы публиковали видео, где уровень воды на проезжей части достигал фар легкового автомобиля. В регионе ожидают, что ливни могут повториться, говорит главный редактор “Ъ Кубань-Черноморье ” Дмитрий Михеенко:

«Ежегодно на черноморское побережье, на Краснодарский край обрушиваются залповые ливни. Особенность в том, что буквально за день может выпасть 100 мм осадков. Это достаточно большой объем, поэтому справится с ним какими-то ливневыми канализациями невозможно. Стихия ежегодно уносит человеческие жизни. По последним данным, сейчас уже 250 человек размещено в пунктах временного содержания. Больше 100 домовых территорий подтоплено.

Отъезд туристов касается, скорее, Анапы, потому что отдых сейчас там практически невозможен, купаться запрещено. В Сочи введен режим чрезвычайной ситуации. На всем побережье Краснодарского края нельзя заходить в море.

Поэтому люди, которые приехали на отдых издалека, хотят отдохнуть в другом месте, где можно будет купаться, а территория не затоплена. И, естественно, они едут в Крым. А Крымский мост в виду того, что там происходит досмотр автомобилей, просто не может пропустить всех желающих, из-за этого и скапливается пробка.

В Краснодаре все стабильно, никаких подтоплений нет, вода ушла. Все, что можно было, откачали. Что касается Сочи, власти говорят, что расслабляться рано. Стало возможно принимать самолеты, но погода непредсказуемая».

“Ъ FM” поговорил с жителями и туристами, которые находятся в пострадавших от ливней районах:

«Мы находимся в Адлере, тут сейчас идет дождь. Сильные осадки начались 9 июля, ночью даже подтапливало. Отдых сорвался, но мы остаемся до 16 июля и надеемся, что погода наладится. В Адлер приехали специально ради пляжного отдыха, планировали просто ходить загорать и купаться в море. Но из-за того, что так случилось, съездили на экскурсию. 10 июля уже никуда не ходили, гулять тоже нельзя. Просто сидим в номере, пока даже не знаем, что делать, потому что холодно. Мы даже не взяли теплую одежду». «9 июля ливень был очень сильный. Вода стояла прямо на трассе. В центре города образовались реки, перемещаться куда-то можно, наверное, только на гондоле. Проблематично передвигаться даже в центральных районах. Напротив городской администрации вода стоит по щиколотку. Ливневок нет, машины едут, образуются волны от этой реки. Люди переходят, естественно, обувь, одежда — все мокрое. И эта вода стоит, она никуда не уходит». «Вчера был очень сильный шторм. При этом туристы массово лезли в море с детьми, тащили их в воду, несмотря на призывы спасателей. Спасатели бегали по пляжам, надрывались, останавливали. Не обошлось без трагического случая. По официальной информации, один мужчина утонул. Я разговаривал с отдыхающими, которые так безрассудно плавали в море, спрашивал, почему они делают это, несмотря на запреты. И практически все говорят, что мы целый год копим на отдых, он стоит больших денег, а добираться до юга очень сложно. И каждый день у нас на счету. Поэтому мы не можем себе позволить стоять два-три дня у воды, смотреть на это море, вот и купаемся. Местные жители говорят, что такой ливень случился в первый раз за последние 30 лет».

Непогода сказалась и на отдыхе в Абхазии. Там из-за осадков подтоплены заведения общепита, магазины, первые этажи жилых домов и дороги, приостановлено движение поездов. Кроме того, власти рассматривают возможность на некоторое время закрыть все пляжи.

Фотогалерея Водный мир Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мощный ливень обрушился на Сочи 9 июля. В городе выпало около 80 мм осадков. Потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный Фото: Администрация города Сочи Из-за залповых ливней в Сочи пострадали 200 домовладений. Более 200 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители Сириуса Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский В Хосте произошли подтопления цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5 Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский В Черном море у берегов Сочи замечен смерч Фото: соцсети Некоторые участки дорог затопило ночью 10 июля в Сочи Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский «Берегите себя и своих близких, штормовое предупреждение действует до конца дня», — написал в соцсетях глава Сочи Алексей Копайгородский Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский Детский сад «Стрекоза» в Краснодаре подтопило из-за ливней, учреждение временно приостановило работу Фото: администрация Краснодара В поселке Мирный в Сириусе к ликвидации последствий непогоды привлечено более 150 человек и 58 единиц техники, в том числе 5 плавсредств Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Пункты помощи для пострадавших от погодных условий в «Сириусе». На местах дежурят медицинские бригады скорой помощи Фото: пресс-служба администрации федеральной территории Людей эвакуировали в отели сети «Сириус». Выдачу питания также организовали на улицах в поселке Мирный Фото: пресс-служба администрации федеральной территории Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов не заходить в воду, поскольку это может быть опасно для жизни Фото: Вениамин Кондратьев / Telegram Следующая фотография 1 / 11 Мощный ливень обрушился на Сочи 9 июля. В городе выпало около 80 мм осадков. Потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный Фото: Администрация города Сочи Из-за залповых ливней в Сочи пострадали 200 домовладений. Более 200 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители Сириуса Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский В Хосте произошли подтопления цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5 Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский В Черном море у берегов Сочи замечен смерч Фото: соцсети Некоторые участки дорог затопило ночью 10 июля в Сочи Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский «Берегите себя и своих близких, штормовое предупреждение действует до конца дня», — написал в соцсетях глава Сочи Алексей Копайгородский Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский Детский сад «Стрекоза» в Краснодаре подтопило из-за ливней, учреждение временно приостановило работу Фото: администрация Краснодара В поселке Мирный в Сириусе к ликвидации последствий непогоды привлечено более 150 человек и 58 единиц техники, в том числе 5 плавсредств Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Пункты помощи для пострадавших от погодных условий в «Сириусе». На местах дежурят медицинские бригады скорой помощи Фото: пресс-служба администрации федеральной территории Людей эвакуировали в отели сети «Сириус». Выдачу питания также организовали на улицах в поселке Мирный Фото: пресс-служба администрации федеральной территории Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов не заходить в воду, поскольку это может быть опасно для жизни Фото: Вениамин Кондратьев / Telegram Смотреть

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Сабина Адлейба