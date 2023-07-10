Перед Крымским мостом в очереди стоят более тысячи автомобилей

По состоянию на утро 10 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края находятся более 1000 транспортных средств, время ожидания составляет более пяти часов, сообщает Telegram-канал «Главный мост».

Со стороны Керчи затруднений для проезда нет. Пробка на подъезде к Крымскому мосту возникла в ночь на 1 июля. Причиной затора стал большой поток автотранспорта в Крым с началом высокого курортного сезона, при этом на въезде на полуостров действуют усиленные меры безопасности, введенные после террористического акта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Время досмотра каждого легкового автомобиля составляет 15-20 минут.

Ситуация с проездом по Крымскому мосту обсуждалась 4 июля на совещании в правительстве РФ с участием президента Владимира Путина. В ходе совещания были озвучены меры по урегулированию ситуации: привлечение к перевозкам дополнительного количества паромов, задействование военных кораблей, направление трафика на Крым по сухопутному маршруту через новые территории РФ. 5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что движение по Крымскому мосту свободно в обе стороны. После этого затор перед Крымским мостом начал периодически появляться и исчезать. В настоящее время ситуация усложняется тем, что паромная переправа через Керченский пролив, которая перевозит грузовой транспорт, закрыта из-за шторма.

Анна Перова, Краснодар