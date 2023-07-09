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Коммерсантъ FM
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Сочи штормит

Как непогода в регионе сказывается на туристах

В Сочи после ливня потоком воды унесло 10 автомобилей. Это произошло в Хостинском районе в ночь на 9 июля. В результате сильного ливня затопило придомовую территорию, сообщило МЧС по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет. Спасатели откачивают воду. На участке от Анапы до курортного микрорайона Магри в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Купание в этих районах запрещено до 11 июля, есть опасность формирования смерчей над морем.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Обычно в регионе усиленные дожди длятся около трех дней, рассказал главный редактор “Ъ — Кубань-Черноморье” Дмитрий Михеенко:

«Больше всего пострадал микрорайон Хоста, где потоки воды с гор смыли асфальт вместе с автомобилями. Около десятка автомобилей просто помяло, погнуло, и они образовали собой плотину. Такое нередко происходит в Сочи, когда начинаются дожди, а ливневой канализации не хватает в силу хаотичной застройки. Поэтому вода с горных массивов большими потоками стекает вниз — в город. И так продолжается из года в год.

Как непогода в регионе сказывается на туристах

Как непогода в регионе сказывается на туристах

Если туристы будут находиться у себя в отелях, не будут выходить на улицу, то все вполне безопасно. Не стоит сейчас гулять, а тем более купаться, сейчас это запрещено. На юге России вообще погода очень непредсказуемая, но, как правило, затяжных дождей здесь не бывает, максимум три дня непогоды, а может и закончиться одним днем. Не дольше недели — это точно. Пока ничего катастрофического нет, как было в 2022 году, с жертвами. Много-много было трагических случаев».

В Краснодаре после ливня остановилось движение трамваев и троллейбусов. В соцсетях очевидцы публикуют видео, где уровень воды на проезжей части достигает фар легкового автомобиля. Власти региона сообщают, что 10 июля тоже ожидается сильный ливень. В Сочи погода может ухудшиться в ближайшие часы. Впрочем, в курортной части города пока все спокойно, и туристам переживать не о чем, говорит заместитель гендиректора санаторно-курортного объединения «РосЮгКурорт» Валерий Сычев:

«Это не тотально по всему курорту происходит, это жилые районы ближе к гористой местности. Самим туристам на побережье ничего не угрожает. Что делать отдыхающим? Просто успокоиться и отдыхать, ничего тут такого нет. Но те, кто уже на курорте, они-то и не озадачены. Они, скорее всего, не знают, из-за чего проблемы-то, вокруг все хорошо. А вот те, кто только собираются, задумываются, а стоит ли ехать. В текущем моменте я не вижу проблем. Если организованный турист находится в отеле, ему не за что переживать».

Сочинский шторм добрался и до Крыма. Еще с утра в сеть попали видео формирования смерча неподалеку от моста через Керченский пролив. В Симферополе из-за сильного дождя затопило один из местных рынков, в некоторых районах города фиксируются отключения электричества. По прогнозам синоптиков, ливни с грозой и градом ожидаются на полуострове и 10 июля. Аналогичная ситуация в абхазских Гаграх. Там из-за осадков оказались подтоплены заведения общепита, магазины, первые этажи жилых домов и дороги. Местные власти рекомендуют туристам воздержаться от поездок в регион.

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Яна Загоровская

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