Danone переименует «Активиа» в «АктиБио»

Французский производитель продуктов питания Danone переименует бренд молочных продуктов «Активиа» в «АктиБио» на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danone Россия Фото: Danone Россия

«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда "Активиа" под новым названием "АктиБио" на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки»,— сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В Danone пояснили, что локализация бренда позволит компании восстановить инвестиции в развитие и поддержку отрасли молочных продуктов в России. В компании отметили, что продукты под новым брендом «АктиБио» будут производить на тех же заводах и по той же рецептуре, что и раньше.

В октябре 2022 года Danone заявила о планах выйти из российского бизнеса и передать производство продукции местному собственнику. По информации «Ъ», возможными претендентами на российские активы компании являются производители молока «Эконива», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и «Румелко» Владимира Лисина, а также «Русагро» и «Черкизово». В апреле «Известия» сообщали, что компания может вывести международные бренды Activia, Alpro, Actimel и Danone с российского рынка.

Олеся Павленко