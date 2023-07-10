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Danone переименует «Активиа» в «АктиБио»

Французский производитель продуктов питания Danone переименует бренд молочных продуктов «Активиа» в «АктиБио» на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Danone Россия

Фото: Danone Россия

«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда "Активиа" под новым названием "АктиБио" на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки»,— сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В Danone пояснили, что локализация бренда позволит компании восстановить инвестиции в развитие и поддержку отрасли молочных продуктов в России. В компании отметили, что продукты под новым брендом «АктиБио» будут производить на тех же заводах и по той же рецептуре, что и раньше.

В октябре 2022 года Danone заявила о планах выйти из российского бизнеса и передать производство продукции местному собственнику. По информации «Ъ», возможными претендентами на российские активы компании являются производители молока «Эконива», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и «Румелко» Владимира Лисина, а также «Русагро» и «Черкизово». В апреле «Известия» сообщали, что компания может вывести международные бренды Activia, Alpro, Actimel и Danone с российского рынка.

Олеся Павленко

Фотогалерея

Имязамещение брендов

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McDonald&#39;s покинул рынок после 32 лет работы в России. Эксперты оценивали его потери в $1,4 млрд

McDonald's покинул рынок после 32 лет работы в России. Эксперты оценивали его потери в $1,4 млрд

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

В июне в Москве открылись приостановившие работу рестораны McDonald’s под новым названием «Вкусно — и точка»

В июне в Москве открылись приостановившие работу рестораны McDonald’s под новым названием «Вкусно — и точка»

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В июле сеть Starbucks в России официально перешла к новым собственникам. Одним из них стал рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов)

В июле сеть Starbucks в России официально перешла к новым собственникам. Одним из них стал рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов)

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Новые владельцы переименовали сеть в Stars Coffee и надели на русалок на логотипах кокошники &lt;br> На фото: владельцы Stars Coffee ресторатор Антон Пинский (слева) и рэпер Тимати

Новые владельцы переименовали сеть в Stars Coffee и надели на русалок на логотипах кокошники
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Британские магазины косметики Lush работали на российском рынке 21 год. После их закрытия совладелец российского подразделения Дмитрий Азаров запустил похожий проект

Британские магазины косметики Lush работали на российском рынке 21 год. После их закрытия совладелец российского подразделения Дмитрий Азаров запустил похожий проект

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На смену Lush пришла косметическая сеть Oomph

На смену Lush пришла косметическая сеть Oomph

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В августе маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки». Но на следующий день вернул вариант на латинице. Ребрендинг оказался маркетинговой акцией

В августе маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки». Но на следующий день вернул вариант на латинице. Ребрендинг оказался маркетинговой акцией

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В сентябре онлайн-кинотеатр ivi сменил иностранное название на русскоязычное «Иви». В компании пояснили, что старый вариант неверно произносили

В сентябре онлайн-кинотеатр ivi сменил иностранное название на русскоязычное «Иви». В компании пояснили, что старый вариант неверно произносили

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В марте работу в России приостановили производители газировок Pepsi, Coca-Cola, молочной продукции Valio и кофе Paulig

В марте работу в России приостановили производители газировок Pepsi, Coca-Cola, молочной продукции Valio и кофе Paulig

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вместо привычной продукции россиянам предлагают напитки «Добрый cola», сыры Viola и кофе Poetti

Вместо привычной продукции россиянам предлагают напитки «Добрый cola», сыры Viola и кофе Poetti

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В России перестали выходить глянцевые журналы по лицензии западных издательств, например Cosmopolitan, Men&#39;s Health, Esquire, GQ и Harper&#39;s Bazaar. Некоторые редакции перезапустили свои издания под новыми названиями &lt;br> На фото: журналы «Новый очаг» (ранее — «Домашний очаг»), Men Today (Men’s Health) и The Voice (Cosmopolitan)

В России перестали выходить глянцевые журналы по лицензии западных издательств, например Cosmopolitan, Men's Health, Esquire, GQ и Harper's Bazaar. Некоторые редакции перезапустили свои издания под новыми названиями
На фото: журналы «Новый очаг» (ранее — «Домашний очаг»), Men Today (Men’s Health) и The Voice (Cosmopolitan)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В марте польская компания LPP Group, владеющая марками одежды Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House, закрыла все магазины в России

В марте польская компания LPP Group, владеющая марками одежды Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House, закрыла все магазины в России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В конце мая магазины LPP Group начали открываться под названиями, отдаленно напоминающими прежние марки &lt;br> На фото: магазин одежды M на месте торговой точки Mohito

В конце мая магазины LPP Group начали открываться под названиями, отдаленно напоминающими прежние марки
На фото: магазин одежды M на месте торговой точки Mohito

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В июне LPP Group продала магазины с новыми названиями компании из ОАЭ &lt;br> На фото: перезапуск магазина одежды Sinsay под вывеской CUH в торгово-развлекательном центре «Соларис»

В июне LPP Group продала магазины с новыми названиями компании из ОАЭ
На фото: перезапуск магазина одежды Sinsay под вывеской CUH в торгово-развлекательном центре «Соларис»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Магазин одежды Reserved под новой вывеской RE

Магазин одежды Reserved под новой вывеской RE

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Магазины одежды Crop перезапустили под маркой CR

Магазины одежды Crop перезапустили под маркой CR

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Магазин одежды House под вывеской XC

Магазин одежды House под вывеской XC

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Производитель и продавец джинсовой одежды Levi Strauss &amp; Co покинул российский рынок спустя 29 лет работы. Его продукция сейчас продается в магазинах JNS

Производитель и продавец джинсовой одежды Levi Strauss & Co покинул российский рынок спустя 29 лет работы. Его продукция сейчас продается в магазинах JNS

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Магазины косметики и парфюмерии L&#39;Occitane переименовывали дважды

Магазины косметики и парфюмерии L'Occitane переименовывали дважды

Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

В мае в торговых центрах появились вывески «Л&#39;Окситан» на кириллице. Но владельцы косметической марки во Франции остались недовольны и настаивали на радикальном переименовании. Вскоре «Л&#39;Окситан» превратится в SoBeautiful

В мае в торговых центрах появились вывески «Л'Окситан» на кириллице. Но владельцы косметической марки во Франции остались недовольны и настаивали на радикальном переименовании. Вскоре «Л'Окситан» превратится в SoBeautiful

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В июне Россию покинула сеть отелей Marriott. Она работала в стране на протяжении 25 лет

В июне Россию покинула сеть отелей Marriott. Она работала в стране на протяжении 25 лет

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

После ухода Marriott International московский отель The Ritz-Carlton на Тверской переименовали в The Carlton Moscow

После ухода Marriott International московский отель The Ritz-Carlton на Тверской переименовали в The Carlton Moscow

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В Москве также переименован пятизвездочный отель Crowne Plaza в Центре международной торговли. С июля он называется Plaza Garden. Правда, за пределами Москвы некоторые отели не снимают вывески крупных гостиничных сетей

В Москве также переименован пятизвездочный отель Crowne Plaza в Центре международной торговли. С июля он называется Plaza Garden. Правда, за пределами Москвы некоторые отели не снимают вывески крупных гостиничных сетей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В мае Shell продала свой розничный бизнес в России. Он насчитывал 411 АЗС по всей стране и завод смазочных материалов

В мае Shell продала свой розничный бизнес в России. Он насчитывал 411 АЗС по всей стране и завод смазочных материалов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сейчас автозаправочные станции Shell работают под маркой Teboil

Сейчас автозаправочные станции Shell работают под маркой Teboil

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»

Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»

Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий  /  купить фото

Вскоре владельцы сняли со входа вывески «Добро пожаловать на завод Renault»

Вскоре владельцы сняли со входа вывески «Добро пожаловать на завод Renault»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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McDonald's покинул рынок после 32 лет работы в России. Эксперты оценивали его потери в $1,4 млрд

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

В июне в Москве открылись приостановившие работу рестораны McDonald’s под новым названием «Вкусно — и точка»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В июле сеть Starbucks в России официально перешла к новым собственникам. Одним из них стал рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Новые владельцы переименовали сеть в Stars Coffee и надели на русалок на логотипах кокошники
На фото: владельцы Stars Coffee ресторатор Антон Пинский (слева) и рэпер Тимати

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Британские магазины косметики Lush работали на российском рынке 21 год. После их закрытия совладелец российского подразделения Дмитрий Азаров запустил похожий проект

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На смену Lush пришла косметическая сеть Oomph

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В августе маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки». Но на следующий день вернул вариант на латинице. Ребрендинг оказался маркетинговой акцией

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В сентябре онлайн-кинотеатр ivi сменил иностранное название на русскоязычное «Иви». В компании пояснили, что старый вариант неверно произносили

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В марте работу в России приостановили производители газировок Pepsi, Coca-Cola, молочной продукции Valio и кофе Paulig

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вместо привычной продукции россиянам предлагают напитки «Добрый cola», сыры Viola и кофе Poetti

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В России перестали выходить глянцевые журналы по лицензии западных издательств, например Cosmopolitan, Men's Health, Esquire, GQ и Harper's Bazaar. Некоторые редакции перезапустили свои издания под новыми названиями
На фото: журналы «Новый очаг» (ранее — «Домашний очаг»), Men Today (Men’s Health) и The Voice (Cosmopolitan)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В марте польская компания LPP Group, владеющая марками одежды Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House, закрыла все магазины в России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В конце мая магазины LPP Group начали открываться под названиями, отдаленно напоминающими прежние марки
На фото: магазин одежды M на месте торговой точки Mohito

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В июне LPP Group продала магазины с новыми названиями компании из ОАЭ
На фото: перезапуск магазина одежды Sinsay под вывеской CUH в торгово-развлекательном центре «Соларис»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Магазин одежды Reserved под новой вывеской RE

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Магазины одежды Crop перезапустили под маркой CR

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Магазин одежды House под вывеской XC

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Производитель и продавец джинсовой одежды Levi Strauss & Co покинул российский рынок спустя 29 лет работы. Его продукция сейчас продается в магазинах JNS

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Магазины косметики и парфюмерии L'Occitane переименовывали дважды

Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

В мае в торговых центрах появились вывески «Л'Окситан» на кириллице. Но владельцы косметической марки во Франции остались недовольны и настаивали на радикальном переименовании. Вскоре «Л'Окситан» превратится в SoBeautiful

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В июне Россию покинула сеть отелей Marriott. Она работала в стране на протяжении 25 лет

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

После ухода Marriott International московский отель The Ritz-Carlton на Тверской переименовали в The Carlton Moscow

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В Москве также переименован пятизвездочный отель Crowne Plaza в Центре международной торговли. С июля он называется Plaza Garden. Правда, за пределами Москвы некоторые отели не снимают вывески крупных гостиничных сетей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В мае Shell продала свой розничный бизнес в России. Он насчитывал 411 АЗС по всей стране и завод смазочных материалов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сейчас автозаправочные станции Shell работают под маркой Teboil

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»

Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий  /  купить фото

Вскоре владельцы сняли со входа вывески «Добро пожаловать на завод Renault»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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