Инвесторы собрались на йогурт

Контроль над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков Danone в России заинтересовал ряд стратегических инвесторов. Среди претендентов неофициально называют крупных производителей молока «Эконива», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и «Румелко» Владимира Лисина, а также «Русагро» и «Черкизово». Большое количество участников может повысить цену актива, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Интерес к приобретению части российского бизнеса Danone проявили ГК «Русагро», группа «Черкизово», ГК «Черноголовка», ГК «Эконива», «Румелко», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и АФК «Система». Об этом “Ъ” рассказал источник среди производителей продуктов, знакомый с ходом продажи. Другой знающий о сделке собеседник “Ъ” отметил, что список может быть близким к действительности. На первом этапе потенциальных покупателей отбирала Rothschild & Co, которая консультирует Danone в сделке, уточнил источник “Ъ”.

Danone анонсировал передачу контроля над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков в России в октябре 2022 года. В сделку может войти 13 заводов, выпускающих традиционные молочные продукты, йогурты, десерты.

По словам собеседников “Ъ”, из всех брендов Danone может оставить в РФ только местные марки — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма».

За январь—сентябрь 2022 года глобальная выручка Danone росла на 14,9%, до €20,7 млрд. На продаваемый бизнес в РФ пришлось около 5%.

На прошлой неделе источники “Ъ” говорили, что Danone рассматривает продажу от 75%, но менее 100%, планирует сохранить место в совете директоров и хочет включить в сделку опцион обратного выкупа. В Danone заявили “Ъ”, что процесс продолжается, отказавшись предоставить детали. В Rothschild & Co комментарий не предоставили.

Часть названных интересантов уже работают в молочной отрасли. «Эконива» Штефана Дюрра в 2022 году выпустила 1,19 млн тонн сырого молока, Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева — 338 тыс. тонн, а входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» планировал произвести более 140 тыс. тонн. «Румелко» основного владельца НЛМК Владимира Лисина (занимает первое место в рейтинге Forbes с состоянием $18,4 млрд) строит молочные комплексы мощностью 180 тыс. тонн.

Основанное экс-сенатором Вадимом Мошковичем «Русагро» выпускает сыры, масло и другие молочные продукты на двух площадках. А крупный производитель мясных изделий «Черкизово» и выпускающая безалкогольные напитки, снеки и сладости «Черноголовка» активов в молочной отрасли не имеют. Близкий к последней источник “Ъ” сказал, что интереса к Danone у группы нет. В АФК «Система» и «Экониве» отказались от комментариев. В «Черкизово» отметили, что готовы рассматривать любые предложения, которые могут представлять интерес с точки зрения развития бизнеса, а потенциальные M&A не комментируют. В «Русагро», «Румелко», Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева и «Черноголовке» комментарии не предоставили.

По словам собеседников “Ъ”, Danone не заинтересован в быстром выходе из РФ, а скорее хочет сохранить возможность для возврата при подходящих условиях. Этот фактор также будет учитываться при отборе покупателей, говорят источники “Ъ”.

По словам одного из них, в Минсельхозе, представитель которого будет участвовать в рассмотрении сделки на правительственной комиссии, видят стратегического инвестора оптимальным покупателем. В Минсельхозе “Ъ” не ответили.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что большое количество участников может значительно повысить цену актива. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что из названных компаний оптимальным вариантом для Danone может стать «Эконива». Группа за счет сделки сможет расширить присутствие в наиболее рентабельном сегменте молочного рынка, получить синергию с основным бизнесом и укрепить долгосрочные позиции, оставшись в выигрыше, даже если придется расставаться с активом, говорит аналитик. Для Danone, полагает господин Ибрагимов, передача контроля конкуренту вряд ли несет какие-то риски, так как технологии в отрасли в целом стандартные, а основная ценность — это бренды. В то же время источник “Ъ”, знакомый со сделкой, уточняет, что «выбор инвестора не из молочной отрасли поможет исключить возможный конфликт интересов».

Анатолий Костырев