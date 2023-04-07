Danone о планах отказаться от международных брендов в РФ: изучаем возможности для их адаптации

Французский производитель молочной продукции Danone рассматривает разные возможности для адаптации своих брендов на российском рынке, сообщили в пресс-службе компании. Накануне «Известия» сообщили, что Danone собирается отказаться от международных брендов в России.

«Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка»,— сказано в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС).

По информации «Известий», Danone может вывести с российского рынка свои международные бренды Activia, Alpro, Actimel и Danone. Вместо них компания может использовать товарный знак «Простоквашино».

14 октября прошлого года Danone объявила о решении передать контроль над активами в России. По информации «Ъ», возможными претендентами на российские активы компании являются производители молока «Эконива», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и «Румелко» Владимира Лисина, а также «Русагро» и «Черкизово».

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторы собрались на йогурт».

Олеся Павленко