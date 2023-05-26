Россиянам прочертили транзитные маршруты

Грузия планирует стать еще одним окном в Европу для россиян. Местная авиакомпания Georgian Airways с 15 июня запустит транзитные рейсы из Москвы с пересадкой в Тбилиси, заявило руководство перевозчика телеканалу RTVi. Речь идет о перелетах в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. Но насколько привлекательными окажутся транзитные рейсы через грузинскую столицу? И сколько они будут стоить? Разбиралась Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergei Karpukhin/File Photo, Reuters Фото: Sergei Karpukhin/File Photo, Reuters

Перелет через Тбилиси в сумме займет минимум девять часов: четыре из них придется на рейс из Москвы, еще пара на пересадку, а дальше все зависит от выбора европейского направления.

Пока их только пять, причем полеты из грузинской столицы, например, в Вену совершаются всего два-три раза в неделю. И этот объем точно не сопоставим с другими авиахабами, убежден вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Это компания с абсолютно небольшим транзитным разлетом из Тбилиси. Да, это прибавит в палитру немножко дополнительной краски, и у россиян появится опция улететь в Европу не только через Стамбул, Ереван, Доху или Дубай. Это замечательно, но это точно не означает, что рейсы станут намного дешевле и быстрее».

Транзитные перелеты в Европу россиянам предлагают, например, компании Турции, Сербии и Армении. И рейсы через Грузию по стоимости летом вряд ли будут сильно от них отличаться, отметил главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин:

«Самое главное — это сквозная регистрация багажа и гарантированная стыковка. Для пассажира это в принципе самое важное. Это преимущество, это удобство. Но дешево не будет.

Такие билеты могут стоить дороже, чем две отдельных брони. Так что, думаю, их цена будет сопоставима с перелетом в Стамбулом и так далее».

В Georgian Airways, впрочем, признают — чтобы Тбилиси стал крупным авиахабом, понадобится не менее пяти лет. Пока же аэропорт не имеет даже транзитного зала или хотя бы нескольких терминалов, делится опытом перелета житель Тбилиси Владимир:

«Аэропорт в Тбилиси чуть больше, чем в Ереване. В нем в транзитной зоне есть рестораны, магазины Duty Free. В общем, воздушная гавань в любом крупном российским городе плюс-минус схожа с аэропортом Тбилиси, кроме Шереметьево и Домодедово.

Вместе с тем история с открытием прямого сообщения не выглядит как спасение каких-то диссидентов или что-то подобное, речь идет просто об удобстве турпотока. Что, разумеется, вызывает вопрос у граждан».

Некоторые жители Грузии, к слову, новости о возобновлении авиасообщения с Россией не обрадовались. На митингах они заявляли, в том числе и о том, что это решение приведет к подорожанию перелетов для них из-за роста спроса. А ждать расширения летной программы Georgian Airways пока не приходится, продолжает Илья Шатилин:

«У них очень небольшой флот, а увеличение количества рейсов, я так понимаю, в эти города у них не планируется. И так-то мест будет не очень много, потому что эти рейсы загружены и в Тбилиси были. Не стоит какого-то ждать серьезного масштабирования. Так что грузинская столица не станет аналогом Стамбула. Конечно, они могут увеличить свой флот, взяв, например, под это дело лайнеры в лизинг, но всем грозят санкциями. Думаю, что они будут делать это очень осторожно».

Возможно, более подходящим для транзитных рейсов станет аэропорт Кутаиси. Там, например, базируется европейский лоукостер Wizz Air. Пока прямого сообщения между Кутаиси и Москвой нет, но российские авиакомпании объявляли о желании отправиться и туда.

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