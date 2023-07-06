Российские авиакомпании смогут еженедельно выполнять 284 рейса в Грузию

Росавиация удовлетворила запрос ряда российских авиакомпаний на выполнение до 284 рейсов в неделю в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Большинство рейсов будут выполнять компании Red Wings, «Ямал», «Россия» и «Азимут».

Предполагается выполнение рейсов:

— из Владикавказа в направлении Тбилиси и Батуми (по 7 рейсов в неделю);

— из Екатеринбурга в направлении Тбилиси и Кутаиси (по 7 раз в неделю);

— из московского аэропорта Жуковский в направлении Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Казани в направлении Батуми и Кутаиси (по 7 раз в неделю);

— из Махачкалы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Минеральных Вод в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Нижнего Новгорода в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Перми в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Ростова-на-Дону в Тбилиси, Батуми и Кутаиси (по 7 раз в неделю);

— из Тюмени в Тбилиси и Кутаиси (по 7 раз в неделю);

— из Уфы в Тбилиси и Кутаиси (по 7 раз в неделю);

— из Челябинска в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Сочи в Тбилиси (по 7 раз в неделю).

Примечательно, что аэропорты Ростова-на-Дону и Краснодара сейчас закрыты в связи с военной операцией РФ на Украине. Таким образом, разрешение Росавиации распространяется на будущее, когда эти аэропорты возобновят работу. Сейчас регулярные рейсы между Россией и Грузией выполняют две авиакомпании: российский «Азимут» (Москва—Тбилиси—Москва ежедневно) и грузинская Airzena Georgian Airways (Москва—Тбилиси—Москва ежедневно).

Грузинские авиационные власти пока никак не прокомментировали сообщения о решении Росавиации.

Прямые авиарейсы между Россией и Грузией возобновились с 15 мая согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Георгий Двали, Тбилиси