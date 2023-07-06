Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские авиакомпании смогут еженедельно выполнять 284 рейса в Грузию

Росавиация удовлетворила запрос ряда российских авиакомпаний на выполнение до 284 рейсов в неделю в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Большинство рейсов будут выполнять компании Red Wings, «Ямал», «Россия» и «Азимут».

Предполагается выполнение рейсов:

— из Владикавказа в направлении Тбилиси и Батуми (по 7 рейсов в неделю);

— из Екатеринбурга в направлении Тбилиси и Кутаиси (по 7 раз в неделю);

— из московского аэропорта Жуковский в направлении Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Казани в направлении Батуми и Кутаиси (по 7 раз в неделю);

— из Махачкалы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Минеральных Вод в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Нижнего Новгорода в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Перми в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Ростова-на-Дону в Тбилиси, Батуми и Кутаиси (по 7 раз в неделю);

— из Тюмени в Тбилиси и Кутаиси (по 7 раз в неделю);

— из Уфы в Тбилиси и Кутаиси (по 7 раз в неделю);

— из Челябинска в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (по 7 раз в неделю);

— из Сочи в Тбилиси (по 7 раз в неделю).

Примечательно, что аэропорты Ростова-на-Дону и Краснодара сейчас закрыты в связи с военной операцией РФ на Украине. Таким образом, разрешение Росавиации распространяется на будущее, когда эти аэропорты возобновят работу. Сейчас регулярные рейсы между Россией и Грузией выполняют две авиакомпании: российский «Азимут» (Москва—Тбилиси—Москва ежедневно) и грузинская Airzena Georgian Airways (Москва—Тбилиси—Москва ежедневно).

Грузинские авиационные власти пока никак не прокомментировали сообщения о решении Росавиации.

Прямые авиарейсы между Россией и Грузией возобновились с 15 мая согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Георгий Двали, Тбилиси

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...