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Коммерсантъ FM
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В офисе Зеленского заявили, что он не поедет на саммит НАТО без приглашения страны в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский не посетит саммит НАТО, запланированный 11–12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран альянса «не проявят мужества» в вопросе членства Украины. Об этом заявил Reuters замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Президент не поедет на саммит, если лидеры (стран НАТО.— "Ъ") будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества, в то время как Украина всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется с российской агрессией»,— сказал господин Жовква.

По его словам, у господина Зеленского «нет причин и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата». На вопрос о том, насколько сейчас Украина близка к получению приглашения в альянс, он ответил: «Мы ближе, чем полгода назад. И еще осталось время, на самом деле осталось много времени...».

Игорь Жовква указал, что Финляндия и Швеция подали заявку на членство в 2022 году, и получили ответ уже в июне того же года. «Мы просим начать процедуру (вступления Украины в НАТО.— "Ъ")»,— подчеркнул дипломат. Reuters отмечает, что он «в какой-то момент стукнул по столу, чтобы подчеркнуть свою точку зрения».

30 сентября 2022 года Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. В апреле 2023-го источники Financial Times (FT) сообщали, что члены альянса не хотят обсуждать конкретные сроки вступления Украины. Господин Зеленский убежден, что отсутствие приглашения страны в НАТО не поймут в Евросоюзе (ЕС). В июне украинские власти говорили, что поддержку вступления страны в альянс формализовали уже 20 стран НАТО. По данным FT, ЕС обсуждает отправку военных миссий на Украину в рамках гарантий безопасности.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Евросоюз не ожидал такой повестки».

Лаура Кеффер

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