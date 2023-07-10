Что происходит после ввода войск России на Украину. День 502-й

США готовы дать Украине гарантии безопасности по «израильской модели», пока она не вступит в НАТО. Спецназ «Ахмат» переброшен на бахмутское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на заявления 45-го президента США Дональда Трампа о том, что тот может решить российско-украинский конфликт за 24 часа. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. Число госпитализированных, в основном с переохлаждением, из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 152 человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.

9:27. Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины, пишет газета Financial Times.

8:56. Глава генштаба Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова о попытке вооруженных сил Украины 9 июля нанести ракетный удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях.

8:54. Все больше стран репатриируют золотые резервы из-за санкций, введенных против России и последовавшей за этим заморозке ее активов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные опроса американской инвестиционной компании Invesco.

8:52. Спецслужбы Польши заявили о задержании украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министра, координирующего работу спецслужб республики, Мариуша Качиньского.

8:51. Спецназ «Ахмат» переброшен на бахмутское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

8:50. Скидка на российскую нефть упала на 87% после значений в $25-30, пишет The Times of India.