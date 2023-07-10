«Траст» продал 90% акций уральского банка «Точка» за 41,5 млрд рублей

Банк «Траст» продал 90,01% акций екатеринбургского банка «Точка» за 41,5 млрд руб. Сделку должны закрыть в третьем квартале 2023 года, сообщили «Ъ» в пресс-службе «Траста». При этом имя покупателя не раскрывается. Ранее в этом году обладателями оставшихся 9,9% «Точка» стали владельцы группы S7 (занимается авиаперевозками) — семья Филевых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пресс-службе «Точки» сообщили, что для выкупа АО «Точка» топ-менеджмент банка привлек консорциум инвесторов. В него вошли ведущие инвесторы в технологический сектор России – в частности, группа «Интеррос». По итогам торгов команда реализовала преимущественное право консолидировать 100% АО «Точка».

Напомним, изначально контрольный пакет акций «Точки» выставляли на продажу за 22,7 млрд руб. Председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов заявил, что рост стартовой цены на 68% связан с высоким интересом инвесторов к активу и с работой банка непрофильных активов с «Точкой».

По данным источников «Ъ», в разное время претендентами на покупку «Точки» были Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс». В начале июля сообщалось, что потенциальными покупателями были Росбанк, Альфа-банк и Владислав Филев.

«Точка» была создана в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». В январе 2023 года ЦБ принял решение о том, что банку будет выдана лицензия на проведение операций с рублями и иностранной валютой и на банковские операции с драгоценными металлами. В феврале CEO «Точки» Андрей Завадских рассказал «Ъ-Урал», что банк смена акционера не помешает развитию банка.

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