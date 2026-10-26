Компас в руках исследователя

— Бизнес не может себе этого позволить, потому что он опять-таки про то, как превратить 1 руб. в 10 руб. Компании все равно будут конкурировать друг с другом, и им неважно, внутри страны или нет. А наука может объединиться, чтобы получить общий результат и при этом соревноваться с другими странами. Ведь если мы говорим о технологическом лидерстве, то оно именно в этом и заключается: мы делаем технологии, которых еще ни у кого нет. В этом заинтересована страна, поэтому нам дают государственные деньги. И в этом заинтересованы мы, потому что хотим, чтобы наша страна была технологическим лидером. Это в том числе вопрос нашей государственной безопасности.