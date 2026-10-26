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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Мир

В Москве прошла презентация нового журнала политолога и телеведущего Дмитрия Саймса

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла презентация нового печатного издания — журнала «Политика». В мероприятии принял участие главный редактор нового журнала, ведущий «Первого канала», профессор МГИМО МИД России Дмитрий Саймс.
Слева направо: главный редактор журнала, ведущий Первого канала, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Саймс, телеведущий, генеральный директор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук
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Слева направо: главный редактор журнала, ведущий Первого канала, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Саймс, телеведущий, генеральный директор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Директор Высшей политической школы имени И.Ильина при РГГУ, философ Александр Дугин
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Директор Высшей политической школы имени И.Ильина при РГГУ, философ Александр Дугин

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
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Почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Дмитрий Саймс
5/75/7

Дмитрий Саймс

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Дмитрий Киселев
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Дмитрий Киселев

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Михаил Ковальчук
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Михаил Ковальчук

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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По замыслу создателей, журнал объединит авторскую аналитику, крупные интервью и эксклюзивные материалы российских и зарубежных экспертов. По словам Дмитрия Саймса, «Политика» задумана как «площадка для обстоятельного разговора о ключевых процессах внутри России и за ее пределами с первыми лицами мировой политики и экономики».
Во время презентации профессор отметил, что у него и нескольких его единомышленников сложилось ощущение, что «речь идет не просто о войне на Украине, а о переломном моменте в международных отношениях». «Нам необходимо признать, что война не является исключительной и ненормальной вещью, она присуща всей человеческой истории. Нам также необходимо признать, что военная сила иногда является важным и эффективным инструментом мировой политики»,— заявил Дмитрий Саймс.
Президент России Владимир Путин, по мнению Дмитрия Саймса, «начал что-то очень и очень большое». «Не просто помощь русскоязычному населению Украины, не просто воссоздание исторической справедливости (поскольку то, что контролировалось Украиной, во многом было частью исторической России), не просто необходимые действия с точки зрения российской безопасности,— президент Путин начал процесс изменения мирового порядка»,— пояснил Дмитрий Саймс. Он пояснил, что речь идет о «приближении конца гегемонии коллективного Запада».
Он также отметил, что противники такой трансформации «не сдадутся без боя». «Мы исходим из того, что мы к нему не просто должны быть готовы, но что у нас есть возможности внести вместе с другими государствами очень серьезный и очень реальный вклад в эту международную трансформацию»,— заявил Дмитрий Саймс.
Именно для обсуждения этих процессов, по его словам, и создан журнал «Политика». На первом этапе издание не поступит в розничную продажу и не будет доступно по открытой подписке. «Мы будем рассылать его по списку тем, кого мы считаем условно названными первыми лицами. То есть те, кто играет самые разные роли в жизни — от исполнительной власти до средств массовой информации,— но которые действительно влияют на характер принятия решений»,— пояснил главный редактор.
Подробнее о первом номере журнала «Политика» читайте в обзоре «Ъ».
Москва

Авторы

  • Елена Черненко
    Елена Черненко
    спецкорреспондент