В Москве прошла презентация нового журнала политолога и телеведущего Дмитрия Саймса

Именно для обсуждения этих процессов, по его словам, и создан журнал «Политика». На первом этапе издание не поступит в розничную продажу и не будет доступно по открытой подписке. «Мы будем рассылать его по списку тем, кого мы считаем условно названными первыми лицами. То есть те, кто играет самые разные роли в жизни — от исполнительной власти до средств массовой информации,— но которые действительно влияют на характер принятия решений»,— пояснил главный редактор.