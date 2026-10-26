У механиков попросят диплом

«Нормы, которые мы исполняем, сформированы согласно требованиям автопроизводителей. Если человек меняет колеса в сезон смены шин и не использует динамометрический ключ, скорее всего, ему не надо этим заниматься. Мы видим требования рынка изнутри. Сегодня автомобиль на 70% состоит из автокомпонентов, для вычислений в которых надо брать автомобильный сканер. И им тоже надо уметь пользоваться, читать, расшифровывать и доносить клиенту. Чтение технической информации, особенно мануалов, которые от производителя достаются нам на английском или на китайском языке, требует определенной технической компетенции. Пришли на смену еще и высоковольтные узлы и агрегаты, к которым вообще нужен спецдопуск.