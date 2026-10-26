У механиков попросят диплом
Зачем автомастерским вводят обязательную проверку профессиональных компетенций
Проверку квалификации для автосервисов могут сделать обязательной. С такой инициативой Опора России обратилась в Минпромторг.
С марта 2027 года автопроизводители должны будут предоставлять независимым мастерским техническую документацию для обслуживания машин. Однако порядок её получения пока не определен. В предпринимательском объединении предлагают выдавать заводские инструкции только тем сервисам, которые подтвердят квалификацию сотрудников. Это позволит повысить качество и безопасность ремонта, отмечает заместитель председателя комитета Опоры России по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса Ольга Селезнёва:
«Нормы, которые мы исполняем, сформированы согласно требованиям автопроизводителей. Если человек меняет колеса в сезон смены шин и не использует динамометрический ключ, скорее всего, ему не надо этим заниматься. Мы видим требования рынка изнутри. Сегодня автомобиль на 70% состоит из автокомпонентов, для вычислений в которых надо брать автомобильный сканер. И им тоже надо уметь пользоваться, читать, расшифровывать и доносить клиенту. Чтение технической информации, особенно мануалов, которые от производителя достаются нам на английском или на китайском языке, требует определенной технической компетенции. Пришли на смену еще и высоковольтные узлы и агрегаты, к которым вообще нужен спецдопуск.
Для начала должна быть квалификация технического образования, то есть как минимум третий квалификационный уровень — это выпускник колледжа, если говорить о несложных работах. Системы деталей, узлов, агрегатов, там пятый квалификационный уровень — это все требования профессионального стандарта, который установит Совет по профквалификациям и на основании которого формируется федеральный государственный образовательный стандарт.
Если обратиться в 70%, а может быть, и в 80% сервисов — там половина сотрудников не имеют вообще никакого образования.
Сейчас идет подробное обсуждение этого закона. В первую очередь это юридическая структура, технологическая база, экологические и профессиональные нормы, доступ к программному обеспечению. Все это в совокупности дает возможность сервису работать спокойно».
Как отмечают собеседники “Ъ FM”, независимые автосервисы и сейчас сталкиваются с нехваткой технической информации. Особенно остро проблема проявилась после массового прихода китайских автомобилей. Мастерским нередко приходится самостоятельно искать инструкции и программное обеспечение для диагностики, говорит член правления Союза автосервисов России Илья Плисов:
«Тридцать лет страна прожила без требований к автопроизводителям в предоставлении информации автосервисам. В общем-то, кроме официальных дилеров, все остальные сервисы ремонтировали машины кто как может, как умеет и с некоторым пиратским доступом к базам по нормам затяжек, последовательности работы. Сегодня число дилеров на территории Российской Федерации 4-5 тыс. по разным оценкам, независимых автосервисов больше 50 тыс., а умельцев DIY, которые своими руками что-то могут починить, еще 100 тыс.
Если такое предложение выйдет, то это ограничит права как потребителей, так и независимых автосервисов и наложит дополнительные сложности на компании, которые оказывают услуги технического обслуживания автомобилей.
Сейчас сертификация автосервисов существует добровольная, и в зависимости от региона она стоит 25-50 тыс. руб. Документ срочный и действует год-два, подтверждает, имеете ли вы право проводить подобные работы. Скорее всего, это будет просто дополнительная трата денег на еще одну организацию, которая что-то там проверяет».
При этом число автосервисов с 2022 года выросло на 25%, но отрасли по-прежнему не хватает квалифицированных кадров. По оценкам профильных объединений, на начало года в СТО оставались незаполненными около 150 тыс. вакансий. Особенно остро ощущается нехватка автоэлектриков, кузовных мастеров и маляров.