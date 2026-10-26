МИД: Россия обсуждает обеспечение безопасности поставок зерна через Черное море
Россия получает предложения по обеспечению безопасности зерновых поставок через Черное море, сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Алимов. Речь идет в том числе о Турции.
«Предложения, которые поступают от стран, рассматриваются. Со всеми странами мы находимся, я имею в виду и Турцию, в диалоге. И не только с Турцией, мы эту тему обсуждаем с разными странами»,— сказал господин Алимов «Интерфаксу». Он, однако, подчеркнул, что возможности «возродить зерновую сделку» пока не видит.
Зерновая сделка 2022 года включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одесской области, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Летом 2023 года Россия вышла из нее, указав на невыполнение второй части соглашения — о возобновлении экспорта российской продукции. Переговоры о заключении второй такой сделки инициировали Турция и ООН, писал Bloomberg со ссылкой на источники.
В июле 2026 года ВСУ активизировали удары по портам и судам в Черном море, из-за чего объем экспорта сократился. Маршруты экспорта зерна сместились в порты Балтийского моря. По данным аналитического департамента Российского зернового союза, которые приводил «Интерфакс», в сентябре через Усть-Лугу отгружено 530,2 тыс. тонн зерна (в прошлом сентябре отгрузок не было), через Высоцк — 342 тыс. тонн, что в 9,5 раза больше, чем годом ранее.