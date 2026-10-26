Российский борец Артур Саргсян стал серебряным призером чемпионата мира
Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян, выступающий в весовой категории до 97 кг, завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Турнир проходит в Астане.
В финале Артур Саргсян уступил белорусу Кириллу Маскевичу. Эта медаль стала первой для сборной России на текущем соревновании. Ранее Мингиян Горяев в схватке за третье место в весовой категории до 72 кг проиграл Амантуру Исмаилову из Киргизии.
28-летний Артур Саргсян в третий раз стал призером чемпионатов мира: на первенстве 2021 года он взял бронзу, в 2025 году выиграл серебряную медаль. На чемпионате Европы 2026 года борец завоевал бронзу.
Чемпионат мира завершится 1 ноября. Российские спортсмены выступают на нем с национальной символикой.