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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
КультураМузыка

В шоурумах становится тише

Вышел новый альбом Джона Ледженда
Наследник традиций американской эстрады и лауреат всех главных премий индустрии развлечений Джон Ледженд выпустил новый альбом «Мuse». Он был записан в студии, расположенной в парижской штаб-квартире Louis Vuitton, а его партнером стал Фаррелл Уильямс, совмещающий в своей карьере музыку и работу в индустрии роскоши. Результат оценил Игорь Гаврилов.
Обложка альбома «Мuse» Джона Ледженда

Обложка альбома «Мuse» Джона Ледженда

John Legend Music, Inc.

Имя Джона Ледженда можно встретить одновременно в хит-парадах, титрах кинофильмов, на театральных афишах и в списках лауреатов престижных премий. Он обладатель всех четырех главных наград американской индустрии развлечений: Emmy, Grammy, Oscar и Tony. Вырос в Огайо, пел в церковном хоре, после окончания Пенсильванского университета три года работал в консалтинговой компании Boston Consulting Group, одновременно пытаясь пробиться в музыкальную индустрию. В начале нулевых сотрудничал с Канье Уэстом, а в 2004 году выпустил дебютный альбом «Get Lifted». Его собственная музыка соединяла госпел, соул, R&B и классическую американскую эстраду.
Ледженд не стремился сотрясать основы, он скорее доказывал, что старые правила сочинения хороших песен все еще действуют. Вероятно, в этом причина того, что за пределами США он не так любим, как на родине,— чтобы понять феномен Ледженда, нужно было впитать «Great American Songbook» («Великий американский песенник») буквально с молоком матери.
Стоит добавить, что и по части светской активности он не то чтобы заметная фигура, у таблоидов другие фавориты. Тем не менее его песня «All of Me» стала одной из самых узнаваемых любовных баллад XXI века. А песня «Glory» из фильма «Сельма» принесла ему «Оскар». Он может петь современный R&B, но за его спиной неизменно угадываются Стиви Уандер, Марвин Гэй, Нэт Кинг Коул и поколения американских сонграйтеров, для которых мелодия и гармония важнее модного звукового оформления.
Только что вышедший альбом Джона Ледженда «Muse» — это проверка его фирменного стандарта на прочность.
Его теперешний партнер Фаррелл Уильямс — музыкант и продюсер, который за четверть века успел изменить звучание хип-хопа и поп-музыки, написать множество хитов, а потом еще и возглавить мужское направление Louis Vuitton. Это характерный путь для американских суперзвезд, выросших из хип-хопа: индустрия моды стала для них не только способом самовыражения, но и самостоятельным большим бизнесом.
Ледженд и Уильямс знакомы более двадцати лет, но совместную пластинку прежде не делали. Поводом послужило участие Ледженда в прошлогоднем альбоме Clipse — хип-хоп-дуэта братьев Пуши Ти и Малиса, давних соратников Фаррелла. Уильямс выступил продюсером и соавтором всех шестнадцати треков «Muse», а в шести из них еще и поет. Ледженд, привыкший контролировать сочинение собственных песен, на этот раз согласился исполнять и материал, полностью написанный партнером.
Музыкальная идея альбома — соединить оркестровую роскошь старой американской эстрады с современной ритмикой.
Ледженд описывал замысел через образ чернокожего Джеймса Бонда: отсюда обилие духовых и струнных, кинематографические аранжировки, госпел, ду-воп и джазовые интонации. Но за всем этим слышится характерный почерк Фаррелла — упругие ритмы, неожиданные паузы, суховатые ударные и легкость, с которой музыка перескакивает между жанрами.
Фаррелл придумал для своего партнера роскошный музыкальный гардероб, и Ледженду оставалось лишь примерять разные костюмы. Например, песня «Pray For Ya», впервые прозвучавшая на показе Louis Vuitton, соединяет церковную торжественность с танцевальной энергией. В «Her» слышится ду-воп пятидесятых, а «Get Back» с ее духовыми и струнными развивает кинематографическую эстетику, ради которой во многом и затевался альбом.
При этом, оставаясь неутомимым экспериментатором, Уильямс в некоторых треках заставил Ледженда отказаться от привычного мощного пения в пользу почти разговорной, крунерской подачи. Однако Фаррелл не изобретал для товарища новые жанры, скорее, показал, как старые могут работать в сегодняшнем музыкальном пространстве. Джон Ледженд, достигший практически всего, о чем может мечтать музыкант, обнаружил, что ему еще есть чему учиться. Для него это едва ли не более важное достижение, чем Grammy, на которую его снова непременно выдвинут.
Музыкальные альбомы
Новости музыки

Авторы

  • Игорь Гаврилов
    корреспондент