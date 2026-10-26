В шоурумах становится тише

При этом, оставаясь неутомимым экспериментатором, Уильямс в некоторых треках заставил Ледженда отказаться от привычного мощного пения в пользу почти разговорной, крунерской подачи. Однако Фаррелл не изобретал для товарища новые жанры, скорее, показал, как старые могут работать в сегодняшнем музыкальном пространстве. Джон Ледженд, достигший практически всего, о чем может мечтать музыкант, обнаружил, что ему еще есть чему учиться. Для него это едва ли не более важное достижение, чем Grammy, на которую его снова непременно выдвинут.