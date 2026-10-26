В шоурумах становится тише
Вышел новый альбом Джона Ледженда
Наследник традиций американской эстрады и лауреат всех главных премий индустрии развлечений Джон Ледженд выпустил новый альбом «Мuse». Он был записан в студии, расположенной в парижской штаб-квартире Louis Vuitton, а его партнером стал Фаррелл Уильямс, совмещающий в своей карьере музыку и работу в индустрии роскоши. Результат оценил Игорь Гаврилов.
Имя Джона Ледженда можно встретить одновременно в хит-парадах, титрах кинофильмов, на театральных афишах и в списках лауреатов престижных премий. Он обладатель всех четырех главных наград американской индустрии развлечений: Emmy, Grammy, Oscar и Tony. Вырос в Огайо, пел в церковном хоре, после окончания Пенсильванского университета три года работал в консалтинговой компании Boston Consulting Group, одновременно пытаясь пробиться в музыкальную индустрию. В начале нулевых сотрудничал с Канье Уэстом, а в 2004 году выпустил дебютный альбом «Get Lifted». Его собственная музыка соединяла госпел, соул, R&B и классическую американскую эстраду.
Ледженд не стремился сотрясать основы, он скорее доказывал, что старые правила сочинения хороших песен все еще действуют. Вероятно, в этом причина того, что за пределами США он не так любим, как на родине,— чтобы понять феномен Ледженда, нужно было впитать «Great American Songbook» («Великий американский песенник») буквально с молоком матери.
Стоит добавить, что и по части светской активности он не то чтобы заметная фигура, у таблоидов другие фавориты. Тем не менее его песня «All of Me» стала одной из самых узнаваемых любовных баллад XXI века. А песня «Glory» из фильма «Сельма» принесла ему «Оскар». Он может петь современный R&B, но за его спиной неизменно угадываются Стиви Уандер, Марвин Гэй, Нэт Кинг Коул и поколения американских сонграйтеров, для которых мелодия и гармония важнее модного звукового оформления.
Только что вышедший альбом Джона Ледженда «Muse» — это проверка его фирменного стандарта на прочность.
Его теперешний партнер Фаррелл Уильямс — музыкант и продюсер, который за четверть века успел изменить звучание хип-хопа и поп-музыки, написать множество хитов, а потом еще и возглавить мужское направление Louis Vuitton. Это характерный путь для американских суперзвезд, выросших из хип-хопа: индустрия моды стала для них не только способом самовыражения, но и самостоятельным большим бизнесом.
Ледженд и Уильямс знакомы более двадцати лет, но совместную пластинку прежде не делали. Поводом послужило участие Ледженда в прошлогоднем альбоме Clipse — хип-хоп-дуэта братьев Пуши Ти и Малиса, давних соратников Фаррелла. Уильямс выступил продюсером и соавтором всех шестнадцати треков «Muse», а в шести из них еще и поет. Ледженд, привыкший контролировать сочинение собственных песен, на этот раз согласился исполнять и материал, полностью написанный партнером.
Музыкальная идея альбома — соединить оркестровую роскошь старой американской эстрады с современной ритмикой.
Ледженд описывал замысел через образ чернокожего Джеймса Бонда: отсюда обилие духовых и струнных, кинематографические аранжировки, госпел, ду-воп и джазовые интонации. Но за всем этим слышится характерный почерк Фаррелла — упругие ритмы, неожиданные паузы, суховатые ударные и легкость, с которой музыка перескакивает между жанрами.
Фаррелл придумал для своего партнера роскошный музыкальный гардероб, и Ледженду оставалось лишь примерять разные костюмы. Например, песня «Pray For Ya», впервые прозвучавшая на показе Louis Vuitton, соединяет церковную торжественность с танцевальной энергией. В «Her» слышится ду-воп пятидесятых, а «Get Back» с ее духовыми и струнными развивает кинематографическую эстетику, ради которой во многом и затевался альбом.
При этом, оставаясь неутомимым экспериментатором, Уильямс в некоторых треках заставил Ледженда отказаться от привычного мощного пения в пользу почти разговорной, крунерской подачи. Однако Фаррелл не изобретал для товарища новые жанры, скорее, показал, как старые могут работать в сегодняшнем музыкальном пространстве. Джон Ледженд, достигший практически всего, о чем может мечтать музыкант, обнаружил, что ему еще есть чему учиться. Для него это едва ли не более важное достижение, чем Grammy, на которую его снова непременно выдвинут.