От 20 кубитов к 70

— С одной стороны, квантовый компьютер, который стоит в нашей лаборатории, имеет облачный доступ и уже сегодня исследователи запускают на нем свои алгоритмы удаленно. Но на сегодня это, конечно, исследовательские задачи. В этом смысле квантовые компьютеры уже выполняют алгоритмы и являются реальностью. То, чего всем нам хотелось бы,— это чтобы квантовый компьютер смог решать задачи быстрее или дешевле, чем существующие классические машины. И вот это очень непростая задача. Существующие классические компьютеры очень хорошие и развивались уже на протяжении 100 лет. Для примера можем посмотреть на развитие другого подхода к ускорению вычислений — нейросетей. Первое железо — графические ускорители (еще и с использованием всех наработок классических вычислений) стало появляться в конце 1980-х — начале 1990-х годов и сразу использовалось для проведения «классических» алгоритмов. Первые победы нейросетей над классическими алгоритмами произошли приблизительно в 2012 году. Однако расцвет нейросетевых подходов произошел только после появления достаточно мощных ускорителей NVIDIA серии A100 в 2020 году. Итого от первого железа до первых прикладных успехов где-то 20 лет. Для сравнения, первый пятикубитный ионный квантовый компьютер, на котором можно было запускать какие-то алгоритмы, появился в 2016 году. Если скорость разработки будет такая же, то первых практических успехов с использованием квантовых вычислений можно ожидать на горизонте пяти—семи лет. Но стоит помнить, что в квантовых компьютерах в отличие от нейросетей мы почти не можем использовать достижения кремниевой электроники — приходится разрабатывать совершенно новые технологии. Возможно, кстати, это приведет к возникновению боковых веток.