Росбанк стал претендентом на покупку 90% акций уральского банка «Точка»

Новым претендентом на покупку 90,01% акций екатеринбургского банка «Точка» стал Росбанк, сообщили источники «Ъ». Кроме того, в списке потенциальных покупателей «Точки» — Альфа-банк и Владислав Филев (ранее вошел в cовет директоров миноритария «Точки» Catalytic People Limited). Покупку актива рассматривали Qiwi и Совкомбанк, но позднее отказались от этих планов. Все перечисленные лица и компании подавали заявки на участие в торгах, пояснил собеседник «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Торги состоятся 10 июля. Стоимость лота составит 24,7 млрд руб. По данным «Ъ», несмотря на сужение круга потенциальных покупателей, ожидается рост стартовой цены до 30–35 млрд руб.

Напомним, «Точку» продает банк «Траст», который получил контрольный пакет акций в 2022 году от банка «Открытие», попавшего под санкции США и Евросоюза. В этом году обладателями оставшихся 9,9% «Точка» стали владельцы группы S7 (занимается авиаперевозками) — семья Филевых.

«Точка» была создана в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». В январе 2023 года ЦБ принял решение о том, что банку будет выдана лицензия на проведение операций с рублями и иностранной валютой и на банковские операции с драгоценными металлами. В феврале CEO «Точки» Андрей Завадских рассказал «Ъ-Урал», что банк смена акционера не помешает развитию банка.

Диана Сунагатуллина

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