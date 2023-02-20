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Банк «Точка» прокомментировал планы после выдачи лицензии Банком России

Екатеринбургский банк «Точка» после выдачи Банком России ему универсальной лицензии продолжит основную работу по предоставлению дистанционных услуг и сервисов малому и среднему бизнесу. Как рассказал «Ъ-Урал» CEO «Точки» Андрей Завадских, открывать вклады для физических лиц, а также создавать продукты на фондовом рынке банк пока не планирует. Будут действовать депозиты для юридических лиц.

В первой половине года «Точка» сможет открывать новые счета на своей лицензии. У клиентов, которые обслуживались в «Открытии», номера счетов останутся прежними, БИК и корсчет поменяются на реквизиты ООО «Банк Точка». Клиенты со счетами в «Киви» останутся с прежними реквизитами.

По словам господина Завадских, «Точка», скорее всего, поменяет акционера в этом году. Сейчас 90% акций принадлежат банку непрофильных активов «Траст». «Кто бы ни стал новым акционером, лицензия нужна для развития Точки как экосистемы и для дальнейшего развития банка»,— отметил он.

«Точка» была создана в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». Согласно отчетности компании по РСБУ, в 2021 году ее выручка составила 12,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,8 млрд руб. В марте 2022 года пост президента «Точки» покинул сооснователь банка Борис Дьяконов. В январе 2023 года ЦБ принял решение о том, что банку будет выдана лицензия на проведение операций с рублями и иностранной валютой и на банковские операции с драгоценными металлами.

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Диана Сунагатуллина

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