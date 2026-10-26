В Воронеже после атаки БПЛА повреждены десятки домов и 250 машин
В Воронеже в результате налета беспилотников повреждены несколько десятков многоквартирных домов и более 250 автомобилей. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин, отметив, что обследование зданий и оценка ущерба продолжаются.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, минувшей ночью и утром средства ПВО обнаружили и уничтожили 113 беспилотников, свыше 70 из них — непосредственно над Воронежем.
В результате происшествия погибли три человека, еще 39 получили ранения, в том числе трое детей. Значительная часть пострадавших находилась в поезде, на который упали обломки беспилотника. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Возгорания зафиксированы на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, на школьном стадионе и других объектах. Городские службы продолжают уточнять масштабы разрушений и подсчитывать количество поврежденного имущества.