«Траст» выставил на торги 90% акций уральского банка «Точка»

Банк «Траст» выставил на торги 90,01% акций екатеринбургского банка «Точка». Аукцион пройдет 26 июня. Стоимость лота составит 22,7 млрд руб. По данным источников «Ъ», претендентами на покупку «Точки» являются Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

После сообщения о выдаче лицензии Банком России CEO «Точки» Андрей Завадских рассказал «Ъ-Урал», что банк смена акционера не помешает развитию банка. «Кто бы ни стал новым акционером, лицензия нужна для развития Точки как экосистемы и для дальнейшего развития банка»,— отмечал он.

Напомним, «Трасту» основной пакет акций «Точка» в 2022 году продал банк «Открытие», который попал под санкции США и Евросоюза. В этом году обладателями оставшихся 9,9% «Точка» стали владельцы группы S7 (занимается авиаперевозками) — семья Филевых.

«Точка» была создана в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». В марте 2022 года пост президента «Точки» покинул сооснователь банка Борис Дьяконов. В январе 2023 года ЦБ принял решение о том, что банку будет выдана лицензия на проведение операций с рублями и иностранной валютой и на банковские операции с драгоценными металлами.

Диана Сунагатуллина

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