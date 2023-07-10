Сенатор Бондарев: Турция превращается в недружественную страну

Передача турецкими властями Украине командиров нацбатальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) свидетельствует, что Турция превращается из нейтральной страны в недружественную, считает глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Решение Анкары он назвал провокационным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Турецкие власти выдали Киеву главарей террористической организации "Азов", которые должны были пребывать фактически под домашним арестом в Турции до окончания СВО (это было краеугольной договоренностью в рамках обмена пленными между Россией и Украиной). Турция это намеренно игнорировала, к тому же выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине»,— сказал ТАСС сенатор.

Он считает, что основанием для такого шага стали давление со стороны альянса, а также фактическое прекращение зерновой сделки. Виктор Бондарев убежден, что «даже под большим давлением коллективного Запада можно сохранить свое лицо», и упомянул в качестве примера президента Венгрии Виктора Орбана.

«Российская сторона и долготерпит, и милосердствует, но и понимает, кто такие истинные враги и друзья. Нас с Турцией связывает множество политических интересов, при этом всем давно очевидно, что в ЕС Турцию никогда не возьмут, а в НАТО она нужна лишь для того, чтобы контролировать Черноморские проливы и стабилизировать (дестабилизировать) Ближневосточный регион»,— утверждает политик.

Он призвал Турцию «задуматься о выходе из НАТО и союзе с Россией». Господин Бондарев убежден, что «это обоюдно выгодно». «Турция усилит свое экономическое и политическое влияние в регионе и станет ведущим актором. Оставаясь же под контролем Европы, она обречена на заискивающее поведение в политике и второстепенную роль»,— считает сенатор.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский после рабочей поездки в Турцию сообщил о возвращении пятерых командиров «Азова». Они были переданы Турции из российского плена при обмене с Украиной в сентябре 2022 года. Господин Зеленский говорил, что пятеро лидеров «Азова» до конца боевых действий должны будут оставаться в Турции. Дмитрий Песков назвал передачу командиров нарушением договоренностей и отметил, что власти России не были предупреждены о готовящейся передаче азовцев.

Подробности — в материале «Ъ» «Турецкоотданные».

Лаура Кеффер