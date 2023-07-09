Турецкоотданные

Москва сочла возвращение из Турции командиров украинского батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) нарушением Анкарой прежних договоренностей. Более того, никто не счел нужным предупредить Россию о планах президента Украины Владимира Зеленского забрать с собой из Стамбула военных, которые должны были проживать на турецкой территории до конца российско-украинского конфликта. В экспертном сообществе решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объясняют сразу несколькими факторами. Во-первых, перед саммитом НАТО Анкаре надо было показать солидарность с партнерами. Во-вторых, на фоне заявляемого Москвой отказа продлевать зерновую сделку Турция вполне могла послать сигнал о том, как порой важны бывают договоренности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) уверен: укрепив взаимоотношения с Украиной (справа президент Владимир Зеленский), он при этом смог сохранить и тесные связи с Россией

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) уверен: укрепив взаимоотношения с Украиной (справа президент Владимир Зеленский), он при этом смог сохранить и тесные связи с Россией

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Reuters

«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская, так и турецкая сторона»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 8 июля, как только мировые СМИ облетела новость о прибытии домой из Стамбула вместе с украинским лидером пятерых командиров батальона «Азов».

По условиям достигнутых в сентябре 2022 года договоренностей об обмене пленными пять азовцев должны были до конца российско-украинского конфликта проживать в Турции. Однако Анкара не только отдала Киеву военных, которые участвовали в обороне Мариуполя и воспринимаются украинским обществом как герои, но даже не уведомила о таких планах Москву.

«Нас никто не ставил в известность об этом»,— признал господин Песков. По его мнению, произошедшее «связано напрямую с провалами в (украинском.— “Ъ”) контрнаступлении». Кроме того, вмешалась и «подготовка к саммиту НАТО, и, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление». «Турция, конечно же, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с Североатлантическим альянсом… Конечно, такое нарушение действующих договоренностей никого не красит»,— заключил пресс-секретарь президента.

От других официальных лиц РФ моментальной информационной поддержки не последовало.

Вся оперативная российская реакция, не считая Дмитрия Пескова и редких парламентариев, свелась к комментариям экспертов, блогеров и военкоров.

И в среде, которую принято называть патриотической, решение Анкары было воспринято резко негативно. Там вспоминали, что азовцев изначально грозились судить, потом под гарантии господина Эрдогана обменяли как ни в чем не бывало, а теперь РФ вынуждена смириться с тем, что они вернулись домой. Некоторые предположили, что, возможно, командиры «Азова» хотя бы не будут участвовать в боевых действиях.

Но, судя по всему, таких обещаний с них никто не брал.

«Мы еще скажем свое слово в бою. Для этого мы и вернулись»,— заявил на пресс-конференции во Львове один из командиров батальона Денис Прокопенко.

Между тем господин Зеленский был немногословен насчет переговоров о возвращении командиров на украинскую территорию. Он лишь поблагодарил турецкую сторону за помощь и добавил: «Есть вещи, детали в которых мешают будущим результатам».

Примечательно, что турецкие СМИ событие, которое в Кремле расценили как нарушение договоренностей, вообще сначала не заметили. В тот момент, когда Владимир Зеленский спешил обрадовать украинскую общественность возвращением пятерых командиров, издания в Турции транслировали слова Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные на митинге в Байбурте. Там турецкий лидер среди прочего рассказал о «справедливом и сбалансированном подходе» Анкары к конфликту России и Украины. «Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. "Военное лобби", используя оппозицию в стране, пыталось бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя наши отношения с Украиной, мы не дали возможности испортить наши отношения с Россией… С господином Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным.— “Ъ”) поддерживаем тесный диалог»,— заявил господин Эрдоган.

По его словам, «война между соседями по Черноморскому региону» — это вызов для Турции, которая стремится «минимизировать ее негативное воздействие» на себя.

Не появилось подробностей с турецкой стороны и к вечеру 9 июля. Местная пресса активно продолжала анализировать слова господина Эрдогана о целесообразности присоединения Киева к НАТО, о необходимости продления зерновой сделки, которую Москва грозит не пролонгировать, о планах визита в Турцию господина Путина в августе (что господин Песков пока не подтвердил). Однако возвращения азовцев вопреки прежним договоренностям, судя по ведущим турецким СМИ, будто и не происходило.

Такое показательное игнорирование факта нарушения договоренностей и принижение значимости принятого решения демонстрируют желание Анкары не эскалировать отношения с Москвой, а скорее послать сигнал. Причем не только России, но и партнерам на Западе.

Турция неоднократно давала понять, насколько ей важна так называемая черноморская инициатива (или зерновая сделка), которую она считает одним из своих главных внешнеполитических успехов за время российско-украинского конфликта. Россия сейчас грозит эту сделку не продлить. Как отметил в разговоре с “Ъ” директор Центра изучения Новой Турции Юрий Мавашев, господин Эрдоган, который с одной трибуны с Владимиром Зеленским публично выступает за пролонгацию договоренностей о вывозе украинского зерна, а затем без лишнего шума отпускает домой азовцев, демонстрирует: каждый может считать особо важными разные договоренности и всегда надо это учитывать.

Вероятно, все эти вопросы обсуждались в воскресенье в ходе телефонного разговора главы МИД Турции Хакана Фидана с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Как рассказали в МИД РФ, стороны обсудили «последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей "Азова" из Стамбула в Киев», а также вопросы «глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности западных государств» выполнить свою часть зерновой сделки.

«С другой стороны, российский отказ от зерновой сделки или готовность ее свернуть — серьезный мотив для Эрдогана, но не стоит воспринимать шаг турецкого лидера только как сигнал Москве,— отметил Юрий Мавашев.— Противопоставить себя блоку НАТО Анкара не готова, а возражение против вступления Швеции в альянс перед саммитом в Вильнюсе необходимо чем-то срочно сбалансировать. Ничего лучше, чем отпустить командиров батальона и обозначить Украину как страну, "достойную вступления" в НАТО, здесь не придумаешь». Кроме того, как добавил эксперт, «в действиях Турции явно читается неприятие российско-украинского конфликта, который пусть косвенно, но подрывает международные позиции Турции, неспособной повлиять на его завершение у себя под боком».

Алексей Забродин