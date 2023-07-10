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Коммерсантъ FM
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Экс-генсек НАТО предложил включить в альянс подконтрольные Украине территории

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украину можно включать в НАТО поэтапно. По его мнению, для начала можно распространить 5-ю статью Североатлантического договора о коллективной обороне только на территории, на которых Киев обладает «фактической суверенной властью».

Журналист немецкой медиагруппы RND спросил у господина Расмуссена, считает ли тот возможным подключить к НАТО только части Украины, например, ее западную территорию. «Это все, конечно, сложно, и в конце концов, все будет зависеть от решений Украины, но это, в любом случае, не невозможно. И это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу»,— ответил бывший генсек НАТО.

В качестве примера он привел принятие в альянс Западной Германии в 1955 году, но признал «множество отличий». «Например, можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи в соответствии со статьей 5 устава НАТО выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, на которых правительство в Киеве в настоящее время обладает фактической суверенной властью»,— предположил он.

Андерс Фог Расмуссен считает, что если подобное решение будет принято, то будет открыт быстрый путь Украины в НАТО. В таком случае, по его мнению, направить Киеву приглашение в альянс можно будет уже на следующем саммите в 2024 году.

Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Президент Владимир Зеленский признавал, что Киев не получит членства до завершения конфликта с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что одним из условий вступления является победа Украины над Россией. Президент США Джо Байден называл преждевременным вопрос членства. Перспективы Киева будут обсуждаться на саммите в Вильнюсе, который стартует завтра, 11 июля.

О подготовке к саммиту — в материале «Из НАТО слов не выкинешь».

Леонид Уварчев

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