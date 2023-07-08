Байден счел преждевременным вступление Украины в НАТО и предложил гарантии на примере Израиля

Президент США Джо Байден считает, что в НАТО нет единого мнения насчет вступления Украины в альянс. Он предложил Киеву гарантии безопасности, как у Израиля.

Израиль не является членом НАТО. США не обязаны оказывать ему помощь в случае нападения, как этого требует 5-я статья Вашингтонского договора. По двустороннему соглашению, США должны поставить Израилю военную помощь с 2019 по 2028 годы в размере $38 млрд.

«Я подробно говорил с Зеленским об этом и в том числе дал понять, что США были бы готовы на то время, пока идет процесс, а он займет какое-то время, предоставить безопасность аля безопасность, которую мы предоставляем Израилю... если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение»,— сказал господин Байден CNN.

По мнению президента США, ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО преждевременно, потому что «есть другие требования, в том числе в части демократизации». Он считает, что среди членов альянса нет консенсуса насчет вступления Украины «в разгар войны», так как это будет означать конфликт с Россией.

Вопрос предоставления Украине гарантий безопасности активно обсуждается в преддверии саммита НАТО. Союзники расходятся во мнении о том, в чем будут выражены эти гарантии. Израильскую модель ранее предлагала Франция. Аналогичного подхода предлагает придерживаться и Германия.

О вариантах — в материале «Ъ» «Поклянитесь и распишитесь».

Леонид Уварчев