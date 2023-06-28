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Коммерсантъ FM
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Столтенберг назвал победу Украины над Россией условием ее вступления в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины в военном конфликте — одно из условий, чтобы страну как можно скорее приняли в Североатлантический альянс. На пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас господин Столтенберг подчеркнул, что для Украины «двери НАТО всегда открыты».

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: Yves Herman, Reuters

Йенс Столтенберг

Фото: Yves Herman, Reuters

«Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. Потому что если президент Путин (президент России Владимир Путин.— "Ъ") победит в этой войне, присоединение уже не будет иметь смысла. И это является предварительным условием для дискуссии о членстве Украины»,— сказал господин Столтенберг.

Отвечая на вопрос журналистов, каким может быть исход запланированного на 11–12 июля саммита в Вильнюсе, генсек НАТО сказал: «Рано говорить о результатах саммита, сейчас идут консультации. Но я уверен, что союзники придут к общему заключению и ответят на стремления Украины относительно членства. Мы должны помнить, что все члены альянса согласны на вступление Украины».

Господин Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что «двери НАТО остаются открытыми» и Украина станет членом Североатлантического альянса. В подтверждение своих слов о готовности принимать в альянс новые страны генсек указал на недавно одобренную заявку Финляндии и продолжение обсуждений по членству Швеции.

Президент Владимир Зеленский подал заявку о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. В то же время господин Зеленский признавал, что Киев не получит членство до завершения военного конфликта.

По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, в ходе саммита в Вильнюсе Североатлантический альянс сделает шаг к сближению с Украиной. Однако конкретного решения о графике присоединения Украины к НАТО принято не будет. Власти Украины утверждают, что на предстоящем саммите в Вильнюсе стремление страны вступить в альянс готовы поддержать 15 государств—членов НАТО.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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