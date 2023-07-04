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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Турции усомнился в целесообразности вхождения Швеции в НАТО с точки зрения стратегической безопасности

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что не уверен в целесообразности присоединения Швеции к НАТО с точки зрения стратегической безопасности. Об этом он сказал во время телевизионной пресс-конференции. Вступление в Швеции в НАТО, помимо Турции, тормозит Венгрия, для вхождения в альянс необходимо согласие всех стран-участниц.

«Шведская система безопасности не в состоянии остановить провокации. Это приносит НАТО больше не силы, а проблем»,— заявил господин Фидан, комментируя акцию по сожжению страниц из Корана в Стокгольме (цитата по AFP). «С точки зрения стратегии и безопасности, когда мы обсуждаем членство Швеции в НАТО, возникает вопрос о том, будет ли это преимуществом или бременем»,— сказал министр.

При этом за последний год Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство и уже готовится экстрадировать в Турцию сторонников Рабочей партии Курдистана, которая в республике признана террористической и запрещена. В НАТО рассчитывают принять Швецию в свои ряды к саммиту в Литве 11–12 июля.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Коранный номер».

Мария Федотова

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