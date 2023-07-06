Генсек НАТО назвал порядок действий для присоединения Швеции

Швеция и Турция добились определенного прогресса в переговорах по вступлению Стокгольма в НАТО, которому Анкара препятствует. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Однако остаются еще вопросы, которые будут решаться, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Yves Herman, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Yves Herman, Reuters

«Мы все согласились с тем, что добились хорошего прогресса. Мы все согласились с тем, что полноправное членство Швеции отвечает интересам безопасности всех союзников, и мы все хотим завершить этот процесс как можно скорее»,— сказал господин Столтенберг (цитата по AP). «Есть несколько нерешенных вопросов. Сейчас мы решаем их. Мы поработаем над этим в выходные»,— добавил он.

Сегодня, 6 июля, генсек НАТО встретился с высокопоставленными представителями Финляндии, Швеции и Турции, на встрече обсуждалось вступление Стокгольма в альянс.

После встречи Йенс Столтенберг сообщил, что он, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон проведут переговоры в Вильнюсе 10 июля, накануне саммита, в попытке «преодолеть разрыв, который мы все еще видим».

В НАТО рассчитывали, что проблемы будут решены до проведения саммита 11–12 июля в Литве. Однако очередная акция по сжиганию Корана в Стокгольме вновь затормозила получение согласия от Анкары.

«Сегодня мы подтвердили, что членство Швеции находится в пределах досягаемости»,— заявил по итогам встречи господин Столтенберг.

Подробнее о трудностях с принятием Швеции в НАТО читайте в публикации «Ъ» «Коранный номер».

Мария Федотова