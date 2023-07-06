Генсек НАТО назвал порядок действий для присоединения Швеции

Швеция и Турция добились определенного прогресса в переговорах по вступлению Стокгольма в НАТО, которому Анкара препятствует. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Однако остаются еще вопросы, которые будут решаться, отметил он.
Йенс Столтенберг
Фото: Yves Herman, Reuters
«Мы все согласились с тем, что добились хорошего прогресса. Мы все согласились с тем, что полноправное членство Швеции отвечает интересам безопасности всех союзников, и мы все хотим завершить этот процесс как можно скорее»,— сказал господин Столтенберг (цитата по AP). «Есть несколько нерешенных вопросов. Сейчас мы решаем их. Мы поработаем над этим в выходные»,— добавил он.
Сегодня, 6 июля, генсек НАТО встретился с высокопоставленными представителями Финляндии, Швеции и Турции, на встрече обсуждалось вступление Стокгольма в альянс.
После встречи Йенс Столтенберг сообщил, что он, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон проведут переговоры в Вильнюсе 10 июля, накануне саммита, в попытке «преодолеть разрыв, который мы все еще видим».
В НАТО рассчитывали, что проблемы будут решены до проведения саммита 11–12 июля в Литве. Однако очередная акция по сжиганию Корана в Стокгольме вновь затормозила получение согласия от Анкары.
«Сегодня мы подтвердили, что членство Швеции находится в пределах досягаемости»,— заявил по итогам встречи господин Столтенберг.
Подробнее о трудностях с принятием Швеции в НАТО читайте в публикации «Ъ» «Коранный номер».