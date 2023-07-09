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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 501-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 9 июля

Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву Крымского моста. Командиры «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ) вернулись из Турции на Украину вместе с президентом Владимиром Зеленским. Владимир Зеленский сменил командующего Нацгвардией Украины. Им назначен Александр Пивненко, который участвовал в бою за Бахмут (Артемовск). Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:20. Президенты Украины и Польши приехали в Луцк, сообщает Reuters.

10:32. Times: медленное наступление украинской армии связано с возросшей эффективностью армии России.

10:29. Украина скоро получит от Нидерландов противоминные корабли, сообщил министр обороны Алексей Резников.

10:28. Икону с образом Спаса Нерукотворного, которую передал президент Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки «Запад».

10:28. Генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил газете Financial Times, что концерн продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту с «Газпромом», который действует до 2040 года.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 500-й

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