Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили. Об этом в 13:14 сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

По данным оперштаба Краснодарского края, вся инфраструктура работает в штатном режиме.

О временном перекрытии моста для автодвижения стало известно после ракетной атаки в районе Керчи. В Telegram-канале «Главный мост» говорилось, что около 12 часов дня ПВО сбила крылатую ракету, проезд для гражданских авто был временно закрыт в обе стороны.

Наталья Решетняк

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