Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитой крылатой ракете в районе Керчи

В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, сообщил днем 9 июля глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал он в Telegram-канале.

Повреждений и пострадавших нет. Жители Керчи сообщают в социальных сетях о том, что в городе были слышны звуки взрывов.

Две недели назад, 22 июня, ракетный удар был нанесен по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью. В результате инцидента никто не пострадал. Кадры с обломками ракет Storm Shadow опубликоовало РИА Новости. Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту.

Наталья Решетняк

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