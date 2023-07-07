Белорусское ядерное оружие в глаза не бросается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвастался, что российское тактическое ядерное оружие было доставлено в его страну так, что этого никто на Западе не заметил. Официальные лица на Западе оставили это утверждение без комментариев. Западные эксперты тем временем пытаются при помощи коммерческой спутниковой съемки понять, действительно ли на территории Белоруссии уже размещено ядерное оружие и если да, то где. Пока наиболее детальный разбор представила Федерация американских ученых, заметившая строительные работы близ военных объектов в Осиповичах Могилевской области и Лиде Гродненской области. Однозначных выводов об их предназначении эксперты, однако, делать не спешат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Александр Лукашенко утверждает, что российское тактическое ядерное оружие удалось перебросить в Белоруссию незаметно для всех

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Александр Лукашенко утверждает, что российское тактическое ядерное оружие удалось перебросить в Белоруссию незаметно для всех

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе встречи с представителями белорусских и иностранных СМИ Александр Лукашенко прокомментировал в том числе и тематику ядерного оружия, о размещении которого на территории своей страны он попросил своего российского коллегу Владимира Путина год назад. По словам белорусского президента, «определенное количество ядерных боеголовок перемещены на территорию Беларуси» и «находятся под надежной охраной».

Доставку боеголовок пытались, как следует из комментария Александра Лукашенко, отследить находящиеся за границей белорусские оппозиционеры, предположившие, что их будут транспортировать по железной дороге.

«Убийственный факт вам приведу: по земле мы ядерные боеголовки не перемещали,— заявил он.— Никому не мешали. Переместили так, что ни в Штатах (США.— “Ъ”), ни МИ-6, ни в Германии — нигде этого не заметили. Такой был замысел».

О месте или местах хранения соответствующих боезарядов президент Белоруссии ничего не сказал. Ранее он в интервью телеканалу «Россия 1» говорил, что они «будут рассредоточены» по стране. «У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте»,— заявил Александр Лукашенко.

Помощник министра обороны страны генерал-майор Леонид Касинский в пятницу уточнил, что власти Белоруссии не планируют и в будущем раскрывать место хранения на своей территории российского ядерного оружия. «Вы же понимаете, что место вам никто никогда не назовет»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Российские официальные лица этих подробностей тоже не раскрывают. На встрече с Александром Лукашенко в Сочи Владимир Путин лишь сообщил, что «7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений» на территории Белоруссии, после чего, по его словам, сразу будут начаты «мероприятия, связанные с размещением вооружений». Ранее российский президент говорил, что строительство хранилища для ядерных боеприпасов планируется завершить к 1 июля.

Официальные лица западных стран вопрос о возможных местах хранения соответствующих боезарядов в деталях тоже не комментируют, хоть в середине июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и подтвердил, что альянс «видит приготовления» к размещению российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Подробностей он не привел.

Западные эксперты тем временем, наоборот, активно обсуждают эту тему, пытаясь на основе разного рода данных (прежде всего коммерческой спутниковой съемки) понять, действительно ли российское ядерное оружие уже завезено на территорию Белоруссии и, если да, где оно хранится.

Наиболее подробный отчет на днях выпустила Федерация американских ученых (FAS), чьи исследователи Ханс Кристенсен и Мэтт Корда изучили снимки компании Maxar Technologies.

Их внимание привлекли два военных объекта — один близ города Осиповичи в Могилевской области, второй близ города Лиды в Гродненской области. Вокруг склада вооружений близ Осиповичей, судя по обнародованным экспертами снимкам, с февраля этого года начали возводить периметр безопасности с двойным ограждением. Осиповичи — это район дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов двойного назначения «Искандер-М», которые Россия поставила Белоруссии в 2022 году. В апреле расчеты «Искандер-М» вооруженных сил Белоруссии прошли обучение на одном из полигонов Южного военного округа в России (о чем в конце апреля сообщило Минобороны РФ).

Полной уверенности в том, что близ Осиповичей хранится или будет храниться российское тактическое ядерное оружие, у экспертов FAS, однако, нет, хоть в докладе со ссылкой на доклад ЦРУ от конца февраля и сказано, что именно этот объект осматривал «высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ» (в отрытом доступе “Ъ” такой документ обнаружить не удалось). «На данном этапе мы не можем с уверенностью утверждать, что этот объект предназначен или будет в будущем использован для хранения российского ядерного оружия»,— говорится в их отчете. Сроки проведения строительных работ и некоторые другие детали, по мнению исследователей FAS, свидетельствуют в пользу того, что в Осиповичах могут модернизировать оставшееся с советских времен хранилище специальных — то есть ядерных — боеприпасов в связи с решением об их размещении на территории Белоруссии. В то же время ряд других признаков говорит против этой версии.

Так, периметр безопасности объекта в Осиповичах имеет лишь два внутренних ограждения, что меньше, чем три или четыре, которые обычно встречаются в российских местах хранения ядерного оружия. Во-вторых, внутри ограждения не видно бункера, наличие которого является еще одной обычной чертой российских мест хранения ядерного оружия. В-третьих, рядом нигде не видно отдельного жилья для большого числа сотрудников 12-го Главного управления Минобороны РФ, ответственных за обслуживание и охрану такого рода объектов.

И наконец, обнаруженный объект находится рядом с местом хранения обычных взрывчатых веществ, в то время как ядерные и обычные боеголовки не хранятся в пределах одного периметра.

Что касается объекта в Лиде, то здесь эксперты искали хранилище боеголовок для белорусских Су-25, поскольку именно эти штурмовые самолеты, как ранее говорили и Владимир Путин, и Александр Лукашенко, планировалось переоборудовать под оснащение специальными боеприпасами. В апреле Минобороны Белоруссии сообщило о завершении процесса обучения белорусских пилотов, сопроводив новость видеосъемкой, на основании которой специалисты из FAS сделали вывод, что она сделана на военном аэродроме, расположенном восточнее города Лиды. В советское время в этом районе располагались части 49-й гвардейской ракетной дивизии (расформирована в 1997 году).

«Последние (спутниковые.— “Ъ”) снимки показывают начало строительства того, что, по-видимому, является дополнительным периметром безопасности вокруг зоны хранения боеприпасов на базе»,— говорится в докладе FAS об объекте в Лиде.

Но, как и в случае с модернизацией объекта в Осиповичах, второй забор по периметру безопасности, по мнению экспертов, не обязательно предполагает подготовку помещений для завоза ядерного оружия.

«Это может быть просто улучшение существующей инфраструктуры безопасности»,— допускают в FAS.

«На самом деле мы в целом удивлены отсутствием визуальных свидетельств строительства или модернизации инфраструктуры, которая, как ожидается, будет задействована для размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии,— признают Ханс Кристенсен и Мэтт Корда.— Мы изучили большое количество спутниковых снимков других военных объектов в местах, упомянутых в различных отчетах, но нам еще предстоит найти визуальные доказательства, которые убедительно указывают на наличие действующего хранилища ядерного оружия на территории Белоруссии». Явных свидетельств транспортировки ядерного оружия по железным дорогам России в сторону Белоруссии авторы тоже не обнаружили. Варианты переброски соответствующих вооружений по воздуху они не рассматривали.

В связи с этим они не исключают, что соответствующие объекты на территории Белоруссии проходят модернизацию для временного, а не постоянного хранения российского ядерного оружия, с целью задействования «в кризисной ситуации».

Елена Черненко