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К такой-то ядери

Россия начнет доставлять атомное оружие в Белоруссию

9 июня в Сочи президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и обнародовал планы, которыми всех и обнадежил: в Белоруссии в разгар лета и войны на Украине появится атомное оружие.

Владимир Путин и Александр Лукашенко сменили локацию: Бочаров Ручей, но на свежем воздухе

Владимир Путин и Александр Лукашенко сменили локацию: Бочаров Ручей, но на свежем воздухе

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Александр Лукашенко сменили локацию: Бочаров Ручей, но на свежем воздухе

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко проходила на территории резиденции Бочаров Ручей в Сочи, на свежем воздухе (хотя в данном случае важнее будет употребить «на открытом»). Был накрыт стол почти что с видом на море (надо было встать, чтобы вид открылся). Все тут подчеркивало неформальность происходящего.

Поначалу казалось, и разговор тут, среди белых парусящих занавесей, среди клубники, голубки и малины, будет необязательным, пятничным, с видом на субботу.

— Нас,— говорил Владимир Путин,— не может не радовать, но даже необычно... Тьфу-тьфу-тьфу, необычно хорошо!.. Отношения развиваются хорошими темпами, во всяком случае!

Обычно все идет иначе, и мы знаем как. А тут пошло хорошо, и вот они сами удивились. Но что же так хорошо?

И ведь господин Путин сказал:

— С точки зрения безопасности — это уж мы сейчас отдельно, с глазу на глаз поговорим. В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая.

Уже второй раз он говорил, что все хорошо. Словно хотел, чтобы мы были так же твердо уверены в этом, как и он.

Между тем президент России продолжил:

— По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно!..

То есть все хорошо.

А между тем, следовало понимать, было сказано про то, что сразу после 7–8 июля Россия начнет размещать на территории Белоруссии свое ядерное оружие.

И прибавит ли это стабильности миру, проверяется экспериментальным путем. Но можно и рискнуть предположить: конечно, нет.

— Всегда есть о чем поговорить — мы сегодня это и сделаем! — так же радушно закончил Владимир Путин, которому сегодня и правда было хорошо.

— Мы еще в Москве договорились, что в это время пересечемся,— подтвердил Александр Лукашенко, у которого тоже было все в порядке, а может быть, даже и хорошо.— Как раз наши премьеры будут работать, и если какие-то вопросы и возникнут... Все-таки белорусско-российские отношения являются стержнем в ЕврАзЭС и на пространстве СНГ... (Содружества Независимых Государств; это он не мог не отметить, это всегда и везде так, куда ни кинь.— А. К.). Если вдруг будут вопросы, мы отреагируем! Вы как раз будете встречаться с премьер-министрами... Есть куда двигаться, правильно вы сказали! Самое главное — мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться!

Неужели, подумал я в этот момент, все хорошо настолько?

Но я недооценил, насколько.

— И получается! — с выражением воскликнул Владимир Путин.— Слава богу, получается!

— Я уже боюсь!..— засмеялся президент Белоруссии.— Как вы сказали про это: тьфу-тьфу-тьфу,— говорить!

А не надо. Хорошо — так хорошо!

— Мы думали, будет хуже,— вдруг признался господин Лукашенко.— Но пока немножко лучше, чем мы думали, и слава богу!

То есть лучше, чем хуже, но все же хуже, чем лучше. Ясно. Все по-честному.

— Так, потихоньку мы отстроим наши отношения,— заверил Александр Лукашенко.— Я уже публично сказал у нас на собрании секретарей Совета безопасности ЕврАзЭС (он уж сколько лет не приучится называть эту организацию ЕАЭС, а ведь сам и переназывал.— А. К.), что мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации. Надеяться на то, что санкции отменят и что-то... Нам про это даже говорить не надо! Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя!

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— Я сейчас с коллегами пообщаюсь (с премьер-министрами ЕАЭС.— А. К.), поговорю с ними,— добавил российский президент,— несколько слов сам скажу, их послушаю и вечерком предлагаю — обменяемся с вами мнениями по тому, что наши коллеги сделали за эти несколько дней работы в Сочи.

И тогда все будет совсем уже хорошо.

Но все-таки, будем помнить, пока что немного хуже, чем лучше.

Если, конечно, все это вообще не взорвется.

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