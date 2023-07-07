Медведев призвал создать надежную систему ПВО в зоне спецоперации и внутри страны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны в стране и в зоне военной операции на Украине по мере того, как коалиция стран Запада наращивает боевые возможности украинской армии. По его словам, к поставкам западного оружия ВСУ нужно отнестись «крайне серьезно».

«Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью»,— сообщил господин Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге.

Особое внимание Дмитрий Медведев призвал уделить обсуждаемой поставке Украине истребителей F-16. «Ситуация весьма серьезная, нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения»,— добавил зампред Совбеза РФ. Также он призвал провести анализ востребованных вооружений для российской армии исходя из стоящих перед Вооруженными силами угроз.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью LBC заявил, что истребители F-16 будут переданы Киеву после завершения нынешнего контрнаступления. Он отметил, что вопрос о поставке истребителей «не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления».

В мае США поддержали желание партнеров обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 и обсудить, кто поставит Киеву истребители. Коалицию по поставкам самолетов возглавили Дания и Нидерланды.

16 июля президент России Владимир Путин сообщил, что если Украина получит истребители F-16, но базироваться они будут за ее пределами, то российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов