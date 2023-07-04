Глава военного комитета НАТО: Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления

Вопрос о поставке Украине истребителей F-16 американского производства не будет решен до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Он отметил, что обучение пилотов и технических специалистов «будет невозможно до этого контрнаступления». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее пожаловался на то, что партнеры не начали обучение пилотов в июне, как было обещано.

«Он (вопрос поставок F-16.— "Ъ") не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления»,— сказал господин Бауэр радиостанции LBC.

Высокопоставленный представитель НАТО также прокомментировал ход контрнаступления. По его мнению, украинской армии «крайне тяжело» продвигаться, так как она встречает «три линии обороны, большие минные поля» и серьезные препятствия для транспорта.

Дмитрий Кулеба накануне, 3 июля, в эфире телемарафона заявил, что партнеры обещали начать обучение пилотов в июне, но не сделали этого. «Это означает, что график тренировки начинает сдвигаться. Мы работаем сейчас со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить процесс»,— сказал господин Кулеба (цитата по УНИАН).

США в мае поддержали желание партнеров обучать украинских пилотов управлению F-16 и обещали приступить к обсуждению, кто поставит Киеву истребители. Коалицию по поставкам самолетов возглавили Дания и Нидерланды. О сроках поставок говорить пока рано, заявляли в Пентагоне. По информации Politico, Киев получит истребители не раньше 2024 года. Россия пообещала дать «военно-технический ответ» на появление F-16 у Украины.

Леонид Уварчев