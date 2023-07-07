Финляндия все усложняет

Финляндия усложняет условия въезда для российских студентов и бизнесменов. С 10 июля отправиться на учебу в эту страну смогут только те, кто получает какую-либо образовательную степень. А предпринимателям нельзя будет пересекать ее территорию транзитом. Деловые поездки в саму Финляндию возможны, но для этого потребуются веские причины, уточняется в сообщении МИДа республики. Кроме того, россияне, у которых есть недвижимость в этой стране, должны будут предоставить «основания для личного присутствия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Помимо этого, 6 июля официальный Хельсинки продлил на неопределенный срок уже действующие ограничения на въезд для россиян и запрет на выдачу туристических виз. “Ъ FM” пообщался с теми, кому решения финских властей создают серьезные проблемы. Петербуржец Иван планирует отправиться из Черногории в Россию через Хельсинки. Он предполагает, что обратно проделать тот же путь уже не сможет:

«Я сейчас живу в Черногории. Мы собираемся слетать домой в Петербург — уже купили билеты через Хельсинки. Они как минимум невозвратные, поэтому у нас нет вариантов. Если мы полетим туда по нашему маршруту и сядем в третьей стране, доберемся до Финляндии, там нас все равно выпустят, потому что это не транзит, а возвращение домой. Но потом через Финляндию тем же маршрутом улететь назад в Черногорию мы уже не сможем. Финские пограничники не впустят в страну, потому что русский паспорт. Что они могут сделать? Например, не посадить на рейс».

В соцсетях пользователи жалуются, что им не удастся поехать в страну Евросоюза транзитом через Финляндию даже в личных, а не бизнес-целях. В подобной ситуации оказался собеседник “Ъ FM” Павел, которому в итоге пришлось сдавать билеты: «У меня в Финляндии живут близкие родственники — мне сделали приглашение. Я получил визу на 21 день, а пребывание у меня около 8.

Я купил заранее билет в Германию из Хельсинки — выяснилось, что с ним не пустят на границе. У финнов на таможне есть какие-то списки. Они узнают, что у тебя есть билет в другую страну Шенгенского соглашения, и не пускают. Я звонил месяц назад в аэропорт Хельсинки, мне сказали, что меня выпустят. То есть на таможне говорят так, а в аэропорту — по-другому. В итоге пришлось аннулировать билет».

Что касается обучения, то курсы дополнительного образования больше не будут считаться основанием для въезда. При этом Финляндия была перспективным направлением для учебы, отмечает генеральный директор компании AcademConsult Ирина Следьева. Впрочем, по ее мнению, сильнее на россиянах скажутся не новые запреты, а бессрочное продление прежних ограничений:

«Сегмент государственных профессиональных училищ — это профессиональное среднее образование. Этот сегмент они исключили из возможных для россиян. Честно говоря, на такие программы ездило не так много людей, поскольку обучение там в основном на финском, поступать туда нужно прям совсем заранее.

Финляндия всегда была популярна для получения высшего образования, особенно у жителей Северо-Западного региона, в силу того, что это было удобно транспортно.

Хорошие отношения, понятная схема поступления в университеты — были раньше недорогие. Большой рынок труда. Существовали и летние программы для подростков по обучению английскому языку. В Финляндию уезжало много студентов, там были разные грантовые программы. Поэтому любые потери возможностей окажутся существенными для тех, кто планировал там обучение».

Министерство иностранных дел России 6 июля заявило о том, что с 1 октября отзывает согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Персонами нон грата объявили девять финских дипломатов. В министерстве назвали это ответом «на конфронтационные действия финских властей». В Хельсинки пообещали зеркальные меры на такое решение.

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Елена Тюленева, Мария Широкова