Финляндия ужесточила въезд для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости

С 10 июля для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости будет ужесточен въезд на территорию Финляндии. Как говорится в сообщении на сайте финского МИДа, россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, должны будут предоставить «основания для личного присутствия».

Деловые поездки транзитом через Финляндию будут запрещены, а для таких поездок в саму страну нужны будут «веские причины», отмечается в сообщении ведомства.

Что касается студентов из России, то с 10 июля для них будут закрыты программы вузов Финляндии. Они смогут участвовать только в программах на получение стипендии или в исследованиях, которые которые проводятся в рамках полученных стипендий. «Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления»,— говорится в сообщении МИДа.

С 30 сентября 2022 года Финляндия закрыла въезд для россиян с туристической визой. Согласно тому решению, граждане России могли въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам.

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