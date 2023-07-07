Лев Хасис вышел из-под санкций

Великобритания сняла санкции с бывшего зампреда Сбербанка Льва Хасиса. Это первый известный случай отмены ограничений, введенных из-за военных действий на Украине. За несколько дней до начала СВО Хасис покинул «Сбер», а в апреле 2022 года, по данным СМИ, уехал в США. Причины снятия санкций не уточняются. Какими они могли быть? И дает ли это решение надежду другим россиянам под ограничениями? Расскажет Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Самое начало 2022 года: в Кремле убеждают, что сообщения западных СМИ о вероятном нападении России на Украину беспочвенны, но самые богатые россияне угрозу воспринимают иначе. Роман Абрамович в первых числах февраля переписал активы на $4 млрд на своих детей, сообщало издание The Guardian. А Лев Хасис, второй человек в «Сбере», завершил работу в компании всего за два дня до 24 февраля, говорил источник РБК.

В итоге от санкций он не увернулся и попал в один пакет вместе с Германом Грефом, вице-премьером Юрием Трутневым и несколькими крупными банками. Спустя год британское правительство удалило его из черных списков. Как Хасису удалось этого добиться, предполагает антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, которого Минюст считает иноагентом:

«Он мог показать свой паспорт, многочисленные бизнесы, в том числе дорогостоящие объекты недвижимости около Майами, компании, которые принадлежат ему. Мог показать супругу, которая там находится, детей, которые ходят в школу, и этого будет достаточно для того чтобы, наверное, убедить британского регулятора, что с Россией действительно у него связей никаких нет.

Чем ниже ранг в рейтинге Forbes, условно, тем более вероятно, что такой человек может выскочить из санкционной обоймы и тем проще ему доказать отсутствие аффилированности с российскими властями».

Отсутствие связи уже год пытаются доказать и адвокаты Михаила Фридмана. На днях они заявили в Европейском суде, что жизнь их подзащитного «разрушена» из-за санкций. Год назад Фридман жаловался, что ему не хватает денег даже на уборщицу. Теперь уже сама женщина, уроженка Украины, говорит, что и ее счета заблокированы.

В один санкционный пакет со Львом Хасисом попал бизнесмен Олег Тиньков. В интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) Тиньков говорил, что со временем он точно добьется снятия санкций: «Английское правительство сделало глубочайшую ошибку, добавив меня в список. И как сказали мои юристы, ты будешь первым, кого оттуда уберут. Там Греф есть, они, мне кажется, брали финансовый сектор, и у меня имя-то большое — основной владелец банка, который платит много налогов путинскому режиму.

Я уж так промолчал. Менеджеров BP всех не хотите под санкции? Они тоже Путину налоги платили. Они, безусловно, ошиблись. Это была, скорее всего, просто бюрократическая спешка. Но я уверен, что они разберутся. Пройдет год, два, три, и они все равно меня оттуда выведут. Потому что я там совершенно незаслуженно».

Весной Тиньков пытался оспорить ограничения, писал Bloomberg. До этого он отказался от российского гражданства и осудил политику Кремля. Но таких усилий, видимо, недостаточно. Формулу становления «хорошим русским» попыталась вывести спецсоветник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова: «Просто переехать мало.

Нужно какие-то радикальные вещи совершить для того, чтобы с бывшей родиной никаких связей не иметь.

В первую очередь важен имущественный аспект, когда все активы, которые есть, продаются.Очень многое зависит, конечно, от предыстории — чем человек до этого занимался, связана ли эта бизнес-активность с другими подсанкционными или токсичными лицами».

Шаги в этом направлении Михаил Фридман и Петр Авен уже сделали. В марте в Альфа-банке подтвердили, что миллиардеры избавятся от своих долей в компании.

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