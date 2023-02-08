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Коммерсантъ FM
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Выход из под санкций усилил прецедент

Экс-главу Севастополя вычеркнули из списка ограничений ЕС

Евросоюз снял санкции с бывшего севастопольского губернатора, чтобы он мог вести бизнес на территории ЕС. Это стало следствием решения Европейского суда, который еще в октябре 2022 года постановил отменить санкции против Дмитрия Овсянникова. Бывший чиновник подпал под них еще в 2017-м после избрания на пост губернатора Севастополя. Тему продолжит Владислав Викторов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дмитрий Овсянников подпал под европейские санкции в связи с действиями «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Однако уже в 2019-м чиновник покинул пост «по собственному желанию». После чего стал замглавы Минпромторга, но всего на год. Череда этих событий привела господина Овсянникова в Европейский суд, где он просил отменить введенные против него санкции. Мотивировал тем, что ограничения мешают ему вести бизнес на Кипре.

Как Евросоюз снял санкции с бывшего губернатора Севастополя

И только в октябре 2022 года суд поддержал бывшего чиновника, причем в основном благодаря тому, что к российским властям он уже не имел никакого отношения, говорит партнер адвокатского бюро SNP Сергей Гландин:

«Санкции для того и вводятся, чтобы определенное лицо, подпавшее под них, изменило свое поведение либо связи с определенными лицами, либо отказалось от неких шагов в своей деятельности. Так работают ограничения. То есть любой чиновник, который перестал им быть, если он попал в санкционный список по основаниям дестабилизации ситуации на Украине и перестал соответствовать данному критерию, может снять с себя ограничения как в судебном порядке, так и в административном».

В постановлении суда отдельно оговаривалось, что Совет Европы допустил ошибку, когда продлевал санкции в отношении Дмитрия Овсянникова — там не учли, что он уже не чиновник. Вероятность того, что у него остались связи с российским правительством есть, но это не доказано. И в целом само постановление должно стать подспорьем для тех, кто будет оспаривать включение в черные списки, говорит руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова.

Нечто подобное произошло и в деле бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова несколько лет назад, напомнила собеседница “Ъ FM”:

«Суд вынес решение, что Европейская комиссия обязана минимум один раз в год проверять, сохраняются ли основания, по которым фигурант санкционного списка был в него включен. И данное решение усиливает прецедент. Если посмотреть на доводы истца, то очень интересно, как он приводил подтверждения своей позиции, а не только явные ошибки при введении санкций».

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Однако считать, что теперь россиянам будет проще отменить санкции, нельзя, говорят юристы. Особенно тем, кто подпал под ограничения после 24 февраля. Многих из них внесли в черные списки по другому основанию — за введение деятельности, которая способствовала обогащению российских властей. По данным СМИ, более 30 россиян пытаются оспорить это решение. Однако доказать непричастность им будет гораздо сложнее, продолжает Екатерина Орлова:

«Множество представителей бизнеса борются за свои права в судах Евросоюза, предоставляя финансовую отчетность компаний, которыми они владеют, в которых являются директорами или бенефициарными собственниками.

Предприниматели пытаются доказать, что принадлежащий им бизнес не финансирует прямо или косвенно какие-либо действия Российской Федерации. Поэтому возможно применить данный механизм по аналогии, но процесс доказывания будет намного более трудоемкий и продолжительный».

Среди желающих добиться отмены включения в санкционные списки СМИ называют Михаила Фридмана, Петра Авена, Геннадия Тимченко и Романа Абрамовича. Их заявления пока находятся на рассмотрении в европейском суде. И собеседники “Ъ FM” говорят, что первые итоги этих исков стоит ожидать в лучшем случае к концу 2023 года.

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