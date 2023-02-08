Выход из под санкций усилил прецедент

Евросоюз снял санкции с бывшего севастопольского губернатора, чтобы он мог вести бизнес на территории ЕС. Это стало следствием решения Европейского суда, который еще в октябре 2022 года постановил отменить санкции против Дмитрия Овсянникова. Бывший чиновник подпал под них еще в 2017-м после избрания на пост губернатора Севастополя. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дмитрий Овсянников подпал под европейские санкции в связи с действиями «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Однако уже в 2019-м чиновник покинул пост «по собственному желанию». После чего стал замглавы Минпромторга, но всего на год. Череда этих событий привела господина Овсянникова в Европейский суд, где он просил отменить введенные против него санкции. Мотивировал тем, что ограничения мешают ему вести бизнес на Кипре.

И только в октябре 2022 года суд поддержал бывшего чиновника, причем в основном благодаря тому, что к российским властям он уже не имел никакого отношения, говорит партнер адвокатского бюро SNP Сергей Гландин:

«Санкции для того и вводятся, чтобы определенное лицо, подпавшее под них, изменило свое поведение либо связи с определенными лицами, либо отказалось от неких шагов в своей деятельности. Так работают ограничения. То есть любой чиновник, который перестал им быть, если он попал в санкционный список по основаниям дестабилизации ситуации на Украине и перестал соответствовать данному критерию, может снять с себя ограничения как в судебном порядке, так и в административном».

В постановлении суда отдельно оговаривалось, что Совет Европы допустил ошибку, когда продлевал санкции в отношении Дмитрия Овсянникова — там не учли, что он уже не чиновник. Вероятность того, что у него остались связи с российским правительством есть, но это не доказано. И в целом само постановление должно стать подспорьем для тех, кто будет оспаривать включение в черные списки, говорит руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова.

Нечто подобное произошло и в деле бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова несколько лет назад, напомнила собеседница “Ъ FM”:

«Суд вынес решение, что Европейская комиссия обязана минимум один раз в год проверять, сохраняются ли основания, по которым фигурант санкционного списка был в него включен. И данное решение усиливает прецедент. Если посмотреть на доводы истца, то очень интересно, как он приводил подтверждения своей позиции, а не только явные ошибки при введении санкций».

Однако считать, что теперь россиянам будет проще отменить санкции, нельзя, говорят юристы. Особенно тем, кто подпал под ограничения после 24 февраля. Многих из них внесли в черные списки по другому основанию — за введение деятельности, которая способствовала обогащению российских властей. По данным СМИ, более 30 россиян пытаются оспорить это решение. Однако доказать непричастность им будет гораздо сложнее, продолжает Екатерина Орлова:

«Множество представителей бизнеса борются за свои права в судах Евросоюза, предоставляя финансовую отчетность компаний, которыми они владеют, в которых являются директорами или бенефициарными собственниками.

Предприниматели пытаются доказать, что принадлежащий им бизнес не финансирует прямо или косвенно какие-либо действия Российской Федерации. Поэтому возможно применить данный механизм по аналогии, но процесс доказывания будет намного более трудоемкий и продолжительный».

Среди желающих добиться отмены включения в санкционные списки СМИ называют Михаила Фридмана, Петра Авена, Геннадия Тимченко и Романа Абрамовича. Их заявления пока находятся на рассмотрении в европейском суде. И собеседники “Ъ FM” говорят, что первые итоги этих исков стоит ожидать в лучшем случае к концу 2023 года.

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