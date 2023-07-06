Рублю очертили границы слабости

Курс доллара поднялся выше 92 руб. впервые с марта 2022 года. Евро — больше 100 руб. Правительство не собирается оказывать поддержку национальной валюте. Формальным поводом называют решение Минфина сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила. Объем юаней, который появится на рынке в июле, станет минимальным с начала года. Участники рынка отмечают, что власти ведут себя сдержанно и никаких решений не анонсируют. Тем временем рубль с начала 2023 года обесценился на 30%.

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А каков предел ослабления российской валюты? И при каких обстоятельствах тренд может развернуться? Экономист, автор Telegram-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов считает, что потенциал роста доллара почти исчерпан:

«Когда мы говорим про возможный потолок ослабления курса, нужно подумать о том, какие нивелирующие потоки существуют. На наш взгляд, их немного. Если раньше размер прямых иностранных инвестиций в Россию составлял $25 млрд в год, портфельных инвестиций — $18 млрд в 2019 году, то сейчас эта величина отрицательная. Таким образом нерезиденты не смогут остановить ослабление национальной валюты.

А что могут сделать правительство или Центральный банк? Правительство может ужесточить ограничения по финансовым потокам. Регулятор в теории может начать интервенировать, но мы в это не верим. Еще один инструмент, к которому может прибегнуть ЦБ, это повышение ключевой ставки, что в целом сделает сбережения в рублях более привлекательным по сравнению с валютными. Последний способ, к которому может прибегнуть правительство — это ограничение расходов федерального бюджета.

Пока регулятор или правительство не прибегают к своим инструментам, мы не видим значимых факторов, которые могли бы привести к укреплению курса. И продолжаем ждать его умеренное ослабление к концу года.

Диапазон прогнозов очень широкий. Но верхняя граница того, до каких значений может ослабнуть рубль, по нашим оценкам, составляет 95 руб. за доллар».

В Центробанке не раз заявляли, что нынешнее ослабление рубля не несет рисков для финансовой стабильности. Угроза инфляции существует, но с ней регулятор планирует разобраться на ближайшем заседании по ключевой ставке, оно должно состояться 21 июля. В целом дорожающий доллар первый зампред ЦБ Ксения Юдаева объясняла сокращением сальдо торгового баланса: по ее словам, российское сырье сейчас дешевеет, а это сокращает поступление валюты в страну. Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов делает вывод, что тренд развернется по рыночным законам, когда восстановится экспорт:

«Потолка на рынке, где отсутствуют формально действующие ограничения для колебания курса, нет. Поэтому и курс может быть любым, особенно в какие-то отдельные короткие периоды времени. Но фундаментально обоснованные значения лежат гораздо ниже.

У рубля достаточно широкий диапазон колебаний, при этом где-то в районе 78-85 руб. за доллар — это тот уровень, к которому российская валюта должна прийти на горизонте ближайших месяцев.

Сейчас большая часть волатильности, как нам кажется, исходит из того факта, что значительная часть экспортной валютной выручки приходит к нам в рублях. Порядка 40% от экспорта мы получаем в рублях. Соответственно, продать ее и вызвать эффект укрепления рубля по очевидным причинам мы не можем, остается надеяться на оставшуюся часть, которую мы получаем непосредственно в валюте.

И здесь также есть ограничивающие факторы, например, то, что компании не репатриируют валютную выручку в страну, оставляя ее на зарубежных счетах. Но все-таки мы верим в то, что с ростом экспорта произойдет и рост конверсии валюты, который способен будет поддержать укрепление рубля, пусть и небольшое».

Судя по последним данным Минфина, ослабление рубля не приносит значительной выгоды даже российскому бюджету. По итогам июня, план по нефтегазовым доходам снова не был выполнен: государство недополучило больше 30 млрд руб. Однако влияние слабого рубля будет заметно позже, поэтому государство не спешит с ним бороться, рассуждает советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Инвестиций» Сергей Хестанов:

«Опыт попыток повлиять на валютный курс говорит о том, что это очень дорого стоит. Приходится тратить значимую часть международных резервов. А с учетом тех ограничений, которые сейчас есть, сценарий выглядит маловероятным. Определенное воздействие оказывает дефицит федерального бюджета. Он уже заметно превышает плановое значение на весь 2023 год.

И, возможно, такая спокойная реакция монетарных властей связана с тем, что есть четкое понимание, что более слабый рубль улучшит пополнение бюджета.



С другой стороны, спрос на валюту для импорта, поскольку цены на большинство зарубежных товаров возрастут пропорционально ослаблению рубля. Чисто технически понятно, что последние месяцы ценовые уровни идут примерно через 10 руб., соответственно, 90 руб. — довольно сильный уровень. Но если курс сможет его преодолеть, пробьет и закрепится выше 90 руб., тогда следующий показатель — 100 руб.

Это круглая цифра, и, как правило, цене всегда сложнее преодолеть уровень, который соответствует круглой и психологически значимой цифре».

Обвал рубля уже спровоцировал рост цен на некоторые товары и услуги в России. Например, туроператоры пожаловались на проблемы со спросом еще на прошлой неделе, когда доллар преодолел отметку в 89 руб. Теперь о пересмотре цен объявили продавцы электроники и бытовой техники.

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Иван Якунин