«Ключевая задача — это перезагрузка клуба»

Футбольная команда «Зенит-Ижевск» на какое-то время может перейти на лигу ниже. Минспорт Удмуртии хочет провести качественную перезагрузку клуба, чтобы повысить его эффективность и увеличить долю местных игроков. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время. По итогам интегральной оценки всех профессиональных клубов республики «Зенит-Ижевск» занял последнее место. У хоккейного клуба «Ижсталь» ситуация лучше, однако начавшаяся в прошлом году реконструкция ледового дворца приостановлена из-за отсутствия финансирования. В минспорте республики надеются, что эта статья все же попадет в федеральную адресную инвестиционную программу. Об итогах завершившегося сезона и задачах на новый, ожидаемых переменах в клубах, их финансировании и перспективах ремонта стадиона «Зенит» в интервью «Ъ-Удмуртия» рассказал министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Парахин, vk.com Фото: Денис Парахин, vk.com

— Денис Викторович, сейчас межсезонье, когда хоккейный клуб «Ижсталь» и футбольный клуб «Зенит-Ижевск» занимаются подготовкой, формированием команд. Как вы оцениваете их результаты в минувшем сезоне и какие их ждут изменения в новом?

— Вы правильно сказали, что сейчас такой буферный период, когда клубы готовятся, чтобы зайти в новый сезон. Работы много, вопросов тоже много внутри команд. Еще преждевременно говорить, насколько клубы уже сформировали свои составы. По «Ижстали» уже есть понимание, что они укомплектованы. Да, там произошли небольшие изменения в тренерском штабе: главный тренер Рамиль Сайфуллин ушел, на его место пришел Константин Маслюков, т.е. вырос по карьерной лестнице. По игрокам там тоже более-менее все понятно.

Относительно в целом подходов: конечно, эффективность профессиональных спортивных клубов надо повышать, это основной тезис, который продиктован даже не министерством, а в целом политикой в области физической культуры и профессионального спорта. И, наверно, болельщики хотят видеть более эффективную зрелищную игру.

— Под эффективностью вы имеете в виду результаты игр или финансовые вопросы?

— Рассуждая о деятельности спортивных клубов, мы говорим и о средствах республиканского бюджета. Если мы вкладываем деньги из бюджета, то хотели бы видеть еще и эффективность деятельности руководства клубов. Она выражается и в удовлетворенности болельщиков, и в результатах игры, это как минимум перспектива завтрашнего дня, т.е. должна быть стратегия, по которой клуб развивается.

К большей части руководителей клубов есть вопросы в этой части. На наш взгляд и по оценке руководства республики мы консолидированно недорабатываем. По итогам сезона мы сделали по клубам интегральную оценку, которая включает в себя целевые показатели, влияющие на результативность. Проанализировав эти цифры, мы пришли к выводу, что чем больше денег мы вкладываем в клуб, тем ниже, к сожалению, интегральная оценка. Получается, что эффективность очевидно невысокая. Есть клубы, где ставка делается на игроков, которые к удмуртской школе спорта не имеют отношения. А деньги мы вкладываем налогоплательщиков Удмуртской Республики.

Сейчас мы рассматриваем варианты решения по каждому клубу, где требуется перезагрузка.

Денис Парахин возглавил минспорт Удмуртии в декабре 2022 года. До этого он занимал пост заместителя министра. В должности он сменил Александра Варшавского, руководившего ведомством три года. До переезда в Удмуртию Александр Варшавский руководил Московской школой таэквон-до

— На итоговой пресс-конференции по прошедшему сезону главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко сказал, что у клуба один из самых маленьких бюджетов в той группе, в которой они играют в ФНЛ-2. При этом они заняли восьмое место в турнирной таблице. Он отметил, что с учетом существующего объема финансирования о каких-то более высоких результатах говорить невозможно. Что можете сказать по этому поводу?

— Есть разные подходы с точки зрения постановки целей и задач. Есть люди, которые берут на себя ответственность за то, что происходит, а есть те, кто пытается переложить ее на других. Конечно, профессиональный спорт имеет прямую зависимость от денег, которые вкладываются, но я почему начал с интегральной оценки и аналитики? Потому что мы эти деньги выделяем всем. Кто-то и гораздо меньшие деньги получает, чем «Зенит-Ижевск», но показывает более высокий результат. Например, женский гандбольный клуб «Университет» получил самую высокую интегральную оценку. Они и по спортивному результату лучше — в суперлиге играют, и входят в топ-8.

По итогам оценки ФК «Зенит-Ижевск» занимает последнее место. Можно, конечно, свалить все на то, что у клуба мало денег, что если больше денег дадут, то они лучше играть будут, но мне кажется, что сегодня это необъективно.

При оценке деятельности клубов мы сравнивали и объем привлеченных внебюджетных средств, и здесь, на мой взгляд, управленческая команда ФК «Зенит-Ижевск» тоже недорабатывает. У клуба есть все ресурсы, для того чтобы привлекать спонсоров. Есть клубы, которые в этом вопросе эффективнее с точки зрения соотношения бюджет/внебюджет.

Все инструменты для привлечения ресурсов у руководства клуба есть, и нужно было ими пользоваться. Глава республики руководству клубов лично говорил, что надо в этом направлении работать очень плотно. Старые механизмы — зависеть только от бюджетных денег — сегодня не работают.

— Какую ситуацию вы видите с болельщиками? Ощущение, что матчи не собирают такой обширной аудитории, какую могли бы. Ставите ли вы задачу перед клубами активнее работать с фанатскими сообществами?

— Это ключевая задача для руководителей спортивных клубов и для нас как для органа исполнительной власти это очень важно. Люди приходят на спортивные арены часто семьями, с детьми. Присутствие на матчах это и мотивация для детей заниматься спортом регулярно. Когда болельщики видят, что команда играет, это заряжает на то, чтобы быть в позитиве, позволяет выплескивать эмоции, радоваться.

— В конце мая в официальном сообществе ФК «Зенит-Ижевск» появилась информация, что клуб не прошел аттестацию в ФНЛ на новый сезон из-за долгов. Позднее все же финансирование было выделено и аттестацию прошли. Почему так получилось? Это ведь и в целом выплеск негатива в публичную плоскость.

— Ситуация была неприятная. Мне кажется, могли бы, в том числе руководство клуба, эту ситуацию удержать, возможно кто-то хотел свою карту разыграть. Справедливости ради нужно сказать, что не только «Зенит-Ижевск» в первой волне не получил аккредитацию, было более десятка клубов. Никакой трагедии не произошло, рабочий момент.

Как известно, 95% финансирования ФК «Зенит-Ижевск» идет из республиканского бюджета. С этого года на федеральном уровне изменилась схема учета и распределения налоговых поступлений по бюджетам, из-за чего возник временной лаг по зачислению средств в бюджет республики.

На сегодняшний день мы все эти проблемы нивелировали, деньги довели. До конца месяца закроем кредиторскую задолженность, оставшуюся с прошлого года.

— Какие задачи ставите перед ФК «Зенит-Ижевск» на новый сезон?

— Ключевая задача — это перезагрузка клуба. Сейчас я пока не скажу по этому поводу какой-то конкретики. Однозначно нужно сделать ставку на увеличение количества зрителей на трибунах. Должен измениться контент для зрителей, так как на сегодняшний день для зрителей практически ничего не делается. У нас была предсезонная игра с пермским «Амкаром», на трибунах никого не было, хотя вход был свободным. Игра была хорошая, живая, наши ребята на поле смотрелись хорошо, хотя видно было, что «Амкар» команда повыше, посерьезнее.

В ближайшие дни будем решать, что именно будем делать для перезагрузки ФК «Зенит-Ижевск».

Возможно, будет рассмотрен вариант сделать ставку на наших игроков (в прошлом сезона соотношение было 50 на 50) и сохранение структуры клуба как АНО, но спустимся на лигу ниже на какой-то период. Это даст возможность нашим юным игрокам после окончания школы футбола не уходить из спорта или уезжать в другие регионы, а созреть здесь в профессиональном формате, самореализоваться.

Сделаем ставку на союз с дублем. Т.е. мы можем перейти в любительскую лигу на какой-то период, но сохранить профессиональный уровень подготовки. Тут есть и такие преимущества, что если мы выигрываем в третьей любительской лиге, то во вторую лигу имеем право перейти на льготных условиях с меньшим взносом.

Благодаря новому подходу и перезагрузке, наши болельщики смогут смотреть матчи именно с игроками, которые воспитаны в Удмуртии.

— Вы сейчас говорите о новом сезоне или уже следующем?

— Я думаю, что мы решение примем в ближайшие дни, потому что РФС изменило схему сезона ФНЛ-2. Если раньше игры были в режиме осень-весна, то теперь будет весна-осень, т.е. сезон будем заканчиваться календарным годом. Это повлечет дополнительные расходы порядка 10 млн руб., чтобы отыграть короткую часть первенства в этом году.

Относительно футбола и перспектив хотел бы еще добавить, что мы сейчас ведем переговоры с питерским «Зенитом» о заключении соглашения на развитие детско-юношеского футбола. По нему мы сможем отправлять юных футболистов на сборы в Петербург, наши тренеры смогут там стажироваться и повышать свой уровень профессионализма. Это даст нам возможность выстроить качественное звено в части подготовки и развития юношеского спорта. Соглашение планируется подписать в этом месяце.

— Завершая тему футбола, хочу спросить о ситуации с центральным республиканским стадионом «Зенит». Давно идут разговоры о необходимости его реконструкции. Есть ли какие-то планы по нему?

— Центральный стадион «Зенит» — основное место притяжения и для футбола, и для легкой атлетики, и для многих других видов спорта. Традиционно зимой там проходят соревнования по мотоспидвею, кольцевым гонкам на льду, конькобежному спорту. Стадион построен во второй половине XX века, с 2006 года не был реконструирован, поэтому он требует сейчас к себе внимания.

Мы сравнительно недавно выходили туда с коллегами из федерации легкой атлетики, оценивали покрытие беговых дорожек, очевидно, что оно неудовлетворительное. Футбольное поле находится в удовлетворительном состоянии, но у нас многие годы не работает система подогрева поля, нужно проводить реконструкцию, а это надо вскрывать само поле. Кроме того, там нужен ремонт в административно-бытовом комплексе. На тотальную реконструкцию стадиона нужно порядка 100-150 млн руб.

Сейчас обсуждаем, как выйти на работы по реконструкции примерно в 2025-2027 годах. Нужно провести подготовительные работы, найти источники финансирования.

Хотим изучить вопрос краудфандинга, потому что без привлечения внебюджетных источников, заинтересованных предпринимателей, неравнодушных граждан, спортивных федераций мы не сможем обновить инфраструктуру стадиона. Вместе мы смогли бы решить эту проблему, подобная практика в ряде регионов есть.

— Перейдем к соседнему спортивному объекту — ледовому дворцу «Ижсталь». В прошлом году начались работы по реконструкции крыши, были надежды попасть в федеральную адресную инвестиционную программу, но это не удалось. Что там сейчас происходит? Из каких источников планируется финансировать завершение работ?

— Надежды были, есть и остаются, и не только надежды. Мы работаем с министерством спорта РФ. Две недели назад к нам приезжал директор департамента инвестиционного развития Минспорта РФ Александр Росляков, встречались и с председателем правительства республики Ярославом Семеновым. Мы проговорили те возможные варианты достройки ледового дворца в рамках адресной инвестиционной программы РФ, наметили определенные шаги. Сейчас мы по ним движемся. У нас единая позиция, что объект нужно достраивать в 2024 году.

Сейчас по объективным причинам строительство приостановлено. Стоимость работ, указанная в контракте в 2021 году, не отвечает реалиям. Цены выросли, и подрядчик не может по ним работать. Сейчас идет работа по корректировке проектно-сметной документации в части стоимости, а также инженерных решений.

Там было заложено оборудование, которое сейчас в страну не завозится. Генподрядчику поставлена задача проанализировать документацию, дать предложения по замене оборудования с импортного на отечественное, либо использовать оборудование, которое выпускается странами-партнерами. Нам нужно определить тот минимум работ, который позволит при сравнительно небольших затратах все-таки в 2024 году объект завершить и открыть его двери для команды «Ижсталь», детско-юношеского хоккея, фигурного катания, конечно, с улучшениями, которые позволят почувствовать повышение качества ледового дворца для зрителей и игроков. Надеемся, что нам все-таки получится войти в адресную инвестиционную программу РФ, по ней решение будет в октябре-ноябре 2023 года

— Как оцениваете итоги прошлого сезона по ХК «Ижсталь»? Насколько серьезно на команде сказалось изменение площадки для тренировок с закрытием ледового дворца и переход глазовского Прогресса в ведение «Ижстали»?

— Вы знаете, что в силу объективных обстоятельств команда «Ижсталь» и хоккейный клуб «Прогресс» теперь это единое начало. Чувствуют себя хорошо. Сезон показал, что эта коллаборация эффективна. Да, был переходный период, когда пытались сбалансировать расходную часть команды, финансовая нагрузка по большей части легла на ижсталевское подразделение, им пришлось ужиматься на начальном этапе. но сейчас Евгений Лойферман (исполнительный директор ХК «Ижсталь».— «Ъ-Удмуртия») смог это все сбалансировать. Он профессионал в хоккее.

По тому, как играли «Ижсталь» и «Прогресс», я даю оценку удовлетворительную. Я большую часть игр «Ижстали» посещал лично, всегда это были положительные эмоции. 18-е место по итогам. Да, хотелось бы попасть в плей-офф, и мы заходили в эту зону, поднимаясь по ходу сезона до 13-го и 11-го места. Команда, тренерский штаб показали, что «Ижсталь» — это не статисты. Это команда, которая может показывать хороший профессиональный хоккей.

На этот сезон мы ставим амбициозную, сложную задачу попадания в плей-офф. Все у нас для этого есть. Да, понятно, что ледового дворца не хватает, но на сегодняшний день игровой график настолько плотный, что тренировки в минимальном объеме нужны. Сейчас ведем работу по формированию тренировочного графика и использования наших ледовых арен на территории Удмуртии. Находим место для всех.

«Прогресс» выполняет свою функцию — готовит резерв для «Ижстали». В целом ребята тоже неплохо выступают. Понятно, что прошлый сезон был несколько скомканный, потому что в середине сезона пришлось менять структуру, проводить управленческие решения, но в целом команда играет и будет играть и внесет свой вклад в развитие команды «Ижсталь».

— Достаточно часто говорят, что в приоритете в Удмуртии развитие детско-юношеского спорта. Но насколько наши клубы — «Зенит-Ижевск», «Ижсталь» вообще привлекательны для молодых спортсменов? Не получается ли так, что мы готовим игроков для других регионов, где есть клубы побогаче и потитулованнее?

— Справедливости ради, проблема оттока спортсменов, конечно, есть. Замалчивать ее не вижу смысла. Это к вопросу о том, какие задачи мы ставим перед руководителями спортклубов: нужно создать условия, чтобы ребята все-таки оставались. Вы сказали о том, что есть клубы побогаче. Не всегда это богатство дает созидательный результат. Здесь, конечно, и тренеры должны работать, и менеджмент клубов. Принцип «где родился, там и пригодился» — это не просто слова, а он работает, и когда спортсмены приезжают в новую незнакомую среду, не у всех получается самореализоваться. Старшие товарищи должны объяснять ребятам, что не всегда это хорошее решение, кто-то себя находит, кто-то нет.

Мы с вами в начале говорили, что надо делать ставку на перезагрузку, и это касается всех: надо выстраивать связь между молодежью и профессиональным клубом. У нас в хоккее есть эта связка, здесь мы видим преемственность поколений. Хотелось бы, поддерживать юных спортсменов, чтобы они не уходили никуда. У нас кстати есть такой механизм поддержки — стипендии за высокие спортивные достижения. Надо, чтобы руководители клубов понимали, что юношеский спорт — это их резерв, и предлагали системные решения.

— Вернемся к вопросу финансирования и внебюджетных источников. Сейчас в Удмуртии реализуется проект ГЧП по строительству дворца единоборств. Возможны ли подобные форматы сотрудничества с бизнесом и по поддержке спортивных клубов, строительства инфраструктуры для них?

— Дворец единоборств — это пример синергии бизнеса и власти, которому, хотелось бы, чтобы подражали другие предприниматели. Группа компаний UDS 5 лет назад вышла с инициативой в правительство республики, чтобы построить такой объект, выразили готовность вложить порядка 100 млн руб.

Здесь нужно сказать большое спасибо Минспорту РФ, который почувствовал интерес бизнеса к спорту, и был своевременно запущен федеральный проект «Бизнес-спринт». Компании по этому проекту сами выходят с инициативами по строительство спортивных объектов, получают льготные кредиты, могут привлечь федеральные средства на первоначальный период строительства.

Мы уже начали стройку, и в первом-втором квартале 2025 года у нас появится еще одна жемчужина спорта. До этого хорошим примером работы с бизнесам стал бассейн «Сила воды». Мы фиксируем рост интереса населения к спорту, соответственно бизнесу эта сфера становится интересной, ведь их задача извлекать прибыль из своей деятельности. Наша задача — больше людей вовлекать в регулярное занятие спортом, потому что это повышает их активность, они успешнее, счастливее. И одновременно мы хотим сделать спорт более интересным для бизнеса, чтобы больше появлялось таких объектов.

Продолжая тему глобальных проектов с ГЧП, хочу также сообщить, что мы сейчас прорабатываем возможность строительства дворца игровых видов спорта. Этого объекта нам в Удмуртии не хватает. В то же время гандбол, баскетбол, мини-футбол, волейбол в республике развиваются, им нужен большой дом. Мы должны иметь арену минимум на 2 тыс. зрителей чтобы создавать праздник эмоции для болельщиков. В этом направлении мы двигаемся с федерацией баскетбола, ее председателем Маратом Зиятдиновым, с ИЭМЗ «Купол». У нас хорошая коллаборация, я уверен, что в горизонте 2025-2027 годов мы придем к этой цели.

Михаил Красильников

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале