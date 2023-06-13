Бюджету не хватает физики

По итогам первого квартала 2023 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртии сократились на 1,5% по сравнению с показателями прошлого года, следует из отчета минфина республики. Снижение поступлений произошло по налогу на доход физических лиц и по налогу на прибыль организаций. Более свежие данные за четыре месяца, предоставленные ведомством, говорят о постепенном выправлении ситуации. В минфине говорят, что на цифры пока влияет начавшаяся в этом году реализация механизма единого налогового платежа. Эксперты называют поступления налогов в бюджет в целом неплохими, с учетом общей ситуации в экономике.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртии по итогам первого квартала 2023 года сократились на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 15,9 млрд руб., следует из опубликованного на сайте минфина республики отчета.

Традиционно наибольшую долю в доходах занимают поступления по налогу на прибыль организаций. Они составили 6 млрд руб., что на 5% меньше показателей прошлого года. По другому объемному для бюджета республики налогу — на доходы физических лиц (НДФЛ) произошло еще более серьезное снижение — на 20%. За три месяца по нему поступило в бюджет 3,9 млрд руб. По имущественным налогам рост в сравнении с прошлым годом составил почти 57%. Всего поступило по ним 2,2 млрд руб. Приход от акцизов в республиканскую казну увеличились на 10,5% до почти 2 млрд руб. 1,2 млрд руб. составили доходы по налогам на совокупный доход. Это на уровне первого квартала 2022 года. В частности, приход по УСН сократился на 1,1% до 1,1 млрд руб. Налог на профессиональных доход, который платят самозанятые, наоборот показал рост на 57% — в целом поступило 43 млн руб.

Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртии составили 5,7 млрд руб. Это на 1,6% больше показателей первого квартала 2022 года.

Таким образом, в целом доходы бюджета республики, включающие налоговые и безвозмездные поступления, в первом квартале 2023 года составили 21,6 млрд руб., это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета минфина.

Расходы бюджета Удмуртии в первом квартале составили 21,56 млрд руб. Это на 7,4% больше, чем год назад. Из этой суммы 6,9 млрд руб. пошли на образование с ростом почти на 14% к прошлому году, 6,7 млрд руб. направили на социальную политику (+3%), 3,4 млрд на национальную экономику (+16%), 1,6 млрд — на здравоохранение (-7%). Расходы на общегосударственные вопросы увеличились на 30% (почти 600 млн руб.), на культуру и кинематографию — на 28% (346 млн руб.), национальную безопасность и правоохранительную деятельность — на 35% (276 млн руб.). На 34% меньше израсходовано бюджетных средств на ЖКХ (240 млн руб.), на 17% — на физкультуру и спорт (232 млн руб.).

В минфине республики «Ъ-Удмуртия» рассказали, что по свежим данным по итогам уже четырех месяцев 2023 года ситуация с поступлениями доходов выправляется. За январь-апрель в бюджет поступили 34,1 млрд руб., что на 3,9% выше показателей прошлого года. В основном положительная динамика отмечается практически по всем бюджетообразующим налогам. Поступления по акцизам, налогам на совокупный доход, имущественным налогам увеличились на 34,4%, по налогу на прибыль организаций — на 1,7%. По НДФЛ снижение поступлений замедлилось: по итогам января-апреля сокращение составило 8% по сравнению с прошлым годом.

«Сложившаяся динамика поступлений налоговых доходов обусловлена последствиями реализации механизма единого налогового платежа (ЕНП), согласно которому организации перечисляют ЕНП в бюджет без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджету. На внедрение любого новшества требуется время. С подобными сложностями столкнулись все регионы. По итогам работы за апрель 2023 года ситуация с доходами бюджета начала выправляться»,— отметили в минфине Удмуртии.

В ведомстве говорят, что этому способствует опережающее предоставление дотаций регионам из федерального бюджета, постоянное взаимодействие с УФНС по мониторингу налоговых поступлений, получению данных по принадлежности ЕНП и иной информации. Кроме того, правительство региона реализует и другие мероприятия, позволяющие увеличить собираемость налоговых доходов.

В течение года минфин республики ожидает, что темпы роста экономики ускорятся, что благоприятно отразится на наполняемости доходной базы бюджета. По планам поступления в этом году увеличатся.

На сессии госсовета в конце мая приняли поправки в бюджет республики на этот год в части увеличения доходной части на 2,59 млрд руб. Как пояснили в минфине, почти 600 млн руб. добавили по налогу на прибыль организаций, из них чуть больше половины фактически уже поступили от крупнейшего налогоплательщика. На 868 млн руб. увеличили поступления по НДФЛ в связи с ожидаемым дополнительным поступлением от субъектов малого и среднего предпринимательства, на 271 млн руб. — по акцизам на нефтепродукты с учетом положительной динамики поступления. Дополнительно 451 млн руб. ожидают по УСН, еще 401 млн по налогу на имущество организаций.

В части расходов правительство республики продолжает проводить сдержанную бюджетную политику, отметили в минфине. «Финансирование расходов бюджета Удмуртской Республики производится исходя из фактического поступления доходов. Увеличение расходов социальной направленности связано с ростом расходов на оплату труда в рамках выполнения целевых показателей "дорожных карт" по повышению заработной платы по "указным" категориям работников, повышением МРОТ с 1 января 2023 года, увеличением мер социальной поддержки населения»,— рассказали в минфине республики.

Доцент кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ Софья Широбокова отмечает, что первый квартал всегда не особо показателен с точки зрения доходов бюджета. «Экономика обычно работает с перерывами на праздники, а сейчас, когда снижены объемы добычи нефти, в плановом порядке не работает автозавод, нарушена логистика поставок комплектующих для многих производств, данный результат по исполнению республиканского бюджета достаточно успешен»,— говорит эксперт.

При этом правительство России, разрешив проводить ЕНП, создало всем бумажные проблемы на ровном месте, считает госпожа Широбокова. По ее словам, зачисление федеральных налогов, раз их объем наибольший, проходит гораздо лучше, чем тех налогов, которые зачисляются в республиканский и местные бюджеты. «Хорошо, что ситуация выравнивается, но меня тревожит падение НДФЛ и поступлений по УСН. Это, конечно, надо еще анализировать»,— продолжает эксперт.

Что касается расходной части бюджета, то сложнее минфину придется во втором квартале, когда необходимо будет изыскивать средства на выплату массовых отпускных бюджетникам и повышение зарплаты по дорожным картам. Высоки потребности в дополнительной поддержке у сельского хозяйства, отмечает госпожа Широбокова. При этом результаты уже четырех месяцев исполнения бюджета дает надежду.

«Министерство финансов Удмуртии справится с этой очень сложной задачей при условии хорошей поступательной работы промышленности»,— добавила эксперт.

Директор удмуртского филиала института экономики Уральского отделения Российской академии наук Анна Овчинникова отмечает, что промышленность республики показывает рост производства в этом году на 7,6%, при этом существенно снизились объемы строительных работ, прибыль компаний, что во многом связано с инфляцией издержек из-за перестроения производственных цепочек. «А именно налог на прибыль составляет почти 38% всех налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Удмуртии. Трудовые доходы населения выросли на 12,5%, несколько увеличились и реальные денежные доходы, при этом напряженности на рынке труда нет. Таким образом, вызывает озабоченность снижение поступления НДФЛ на 20%, возможно это объясняется внедрением ЕНП»,— отмечает госпожа Овчинникова.

Кроме того, часть индивидуальных предпринимателей переходят в разряд самозанятых, что также в некоторой степени влияет на поступление налогов. Легализация части доходов физических лиц при переходе в самозанятые пока не компенсировала снижение налоговой базы по ИП, хотя в целом введение такого налогового режима важно, говорит эксперт. «В современных реалиях делать серьезные прогнозы как по экономической активности, так и по исполнению бюджета региона очень сложно. Но с учетом оценки существующих колебаний, исполнения поставленных целей министерством финансов, правительством Удмуртии можно сказать, что оценка ситуации реалистична и взвешена»,— заключила госпожа Овчинникова.

Михаил Красильников

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